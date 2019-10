Prequela da "Guerra dos Tronos" é destaque da nova plataforma de `streaming` da HBO

"House of the Dragon" passa-se 300 anos antes da série original, um fenómeno mundial que fechou a oitava e última temporada em maio deste ano. A data de lançamento não é ainda conhecida, mas sabe-se que terá pelo menos dez episódios.

De acordo com a HBO, a nova série é baseada no livro "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin, e conta a história da Casa Targaryen.

Esta nova produção foi criada por George R.R. Martin, autor dos épicos romances de fantasia em que se baseia a "Guerra dos Tronos", e Ryan Condal, cujo currículo inclui a série "Colony".

O anúncio foi feito durante a apresentação da nova plataforma `streaming` HBO Max, com a qual a WarnerMedia, uma das gigantes do entretenimento, pretende competir com a Netflix e os serviços Disney+ e Apple TV+.

Por outro lado, ocorreu também pouco depois de a HBO ter cancelado outra série derivada do universo "Guerra dos Tronos", com Naomi Watts, cujo episódio piloto não terá convencido os responsáveis da cadeia norte-americana.

Só este ano, a série ganhou nove Emmys, fechando em 59 a soma das estatuetas entregues pela Academia de Televisão durante as oito temporadas da saga.