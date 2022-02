Presidente da República recorda obra "comprometida e sarcástica"

Nascido no Algarve, em Olhão, em 1936, Júlio Conrado morreu no sábado, no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, aos 85 anos.

Numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta condolências à família do escritor e crítico literário.

"Júlio Conrado manteve desde a década de 1960 uma intensíssima vida literária, participando em associações, júris e congressos, e colaborando na imprensa (Diário de Notícias, O Século, A Capital, Vida Mundial, Diário Popular, Colóquio -- Letras, Jornal de Letras), além de dirigir o Jornal da Costa do Sol e coordenar a revista Boca do Inferno, editada pela Câmara Municipal de Cascais, e o jornal Loreto 13, da Associação Portuguesa de Escritores", refere-se nesta nota.

Na mesma mensagem, lê-se que Júlio Conrado, "como autor, estreou-se com um livro de contos em 1963, e haveria de publicar poesia, crítica e crónica, além de ficção", e destaca-se o romance "Era a Revolução", de 1977, "exemplificativo de uma propensão testemunhal, geracional, comprometida e sarcástica".

"Algarvio de nascença, Júlio Conrado viveu desde criança no concelho de Cascais, enraizamento que se manifestou nomeadamente nas funções diretivas que exerceu na Fundação D. Luís I ou numa antologia que organizou, `Lugares de Cascais na Literatura` (1995)", acrescenta-se.