Presidente preocupado com o aumento do digital no mundo dos livros

Começou esta quinta-feira a festa do Livro, no Palácio de Belém. São quatro dias repletos de iniciativas. O presidente da República marcou presença no primeiro dia desta edição, destacando o aumento de 30 por cento no número de stands.

São muitos os autores estrangeiros na festa do Livro de Belém, incluindo de países de língua portuguesa.



Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda no risco do digital no mundo dos livros. "O digital aumenta o número de leitores, facilita o acesso à leitura e ao livro. Em contrapartida, depende em muitos casos de um número pequeno de grupos económicos, que controlam as grandes plataformas digitais", afirmou.



"Se esses grupos económicos respeitarem efetivamente as regras, não há problema nenhum. Mas com a dimensão que têm - são transnacionais - tem de se evitar (...) 'o corta ali', 'não permite acolá'", acrescentou o presidente.



Para o chefe de Estado, o livro "abre a porta para a liberdade", diversidade e pluralismo.