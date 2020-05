Presidente recorda "obra invulgar e memorável" de Maria Velho da Costa

Num comunicado publicado na página de internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa prestou "homenagem a uma obra invulgar e memorável", apresentando condolências à família de Maria Velho da Costa, que morreu de forma súbita em casa, em Lisboa.

"Maria Velho da Costa marcou, a vários títulos, o seu tempo, o nosso tempo", disse o Presidente, enaltecendo o seu papel no antigo regime, quando sofreu a perseguição judicial e política às "Novas Cartas Portuguesas", de que foi coautora, um caso que desencadeou um movimento intelectual de solidariedade em vários países ocidentais.

À época, a escritora já tinha publicado o romance "Maina Mendes", a que se seguiriam "Casas Pardas", "Lucialima", "Missa in Albis" e "Myra", obra romanesca notável que lhe valeu diversas distinções, entre os quais o Prémio Camões, bem como os elogios da crítica e a admiração dos pares.

"Poucos ficcionistas portugueses contemporâneos escreveram livros tão cultos e inventivos, tão exigentes e insubmissos. Maria Velho da Costa era uma ficcionista com aguda consciência de não-ficção, da poesia, do cinema", considerou o Presidente, destacando a autora como uma escritora "muito atenta à dominação das mulheres e a outros mecanismos ancestrais", e de "grande consciência ideológica e crítica".

Marcelo destacou ainda o trabalho de Maria Velho da Costa como professora em Portugal, e mais tarde no Reino Unido, e as funções públicas na Secretaria de Estado da Cultura, na Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e no Instituto Camões.