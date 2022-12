Previsão de mau tempo cancela festejos de fim de ano em quatro cidades

Porto, Gaia, Matosinhos e Viseu não vão ter festejos públicos de fim de ano. As quatro autarquias decidiram cancelar as festas devido ao agravamento das condições do tempo. Há previsão de chuva forte e vento para a noite da passagem de ano.