Prevista a abertura do novo Museu do Tesouro Real no final do verão

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

Está prevista para o final do verão a abertura do novo Museu do Tesouro Real, no Palácio da Ajuda, em Lisboa. É um Museu que vai contar com cerca de mil peças, com destaque para obras de joalharia e ourivesaria e que vai divulgar o que de melhor se produziu na Europa, entre o século XVI e o século XX.