Primavera Sound leva concertos à Festa da Criança, no Porto, de 1 a 4 de junho

Lusa 25 Mai, 2017, 18:35 | Cultura

O Nos Primavera Sound para a Festa da Criança, que vai decorrer nos Jardins do Palácio Cristal, abre na manhã de 01 de junho, Dia Mundial da Criança, com o projeto "Mão Verde", de Capicua e Pedro Geraldes, seguindo-se Throes + The Shine, no dia 02, e a comemoração dos 50 anos de "Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band", dos Beatles, com uma "Beatle Battle", no dia 04.

"Mão Verde" é, além de um livro, de um disco e de "uma forma de sensibilização e intervenção" para o ambiente, um concerto temático, "em torno das plantas, da agricultura, da alimentação, dos cheiros das ervas aromáticas, da cor das flores e com uma clara motivação ecológica", adianta a organização.

Durante cerca de uma hora, com muitos momentos de interação com o público, "há canções alegres e com importantes mensagens", " de abordagem tão inteligente quanto divertida", que envolve vários temas quotidianos e do universo verde, com rimas, histórias, rap e jogos de palavras, acompanhadas por diversos instrumentos tocados ao vivo.

Capicua e Pedro Geraldes vão estar acompanhados por Francisca Cortesão (Minta & The Brook Trout) e António Serginho (Retimbrar), no concerto que tem início às 11:00.

Os Throes + The Shine são uma banda luso-angolana, cujo percurso se iniciou em 2011, que misturam música de dança africana com elementos da música ocidental. Com concertos marcados para o meio-dia e as 17:00, as atuações misturam música, dança e preveem alguma interação com o público, com componentes tecnológicas e interativas.

No último dia, duas "Beatle Battle" - às 11:30 e às 16:30 - assinalam os 50 anos da edição do álbum dos Beatles "Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band".

Os músicos da "Beatle Battle", em confronto direto, desconstroem os temas dos chamados "Quatro de Liverpool", envolvendo o público "na narrativa de forma descomprometida, integrando ambientes sonoros heterogéneos, melódicos e rítmicos, bem característicos da banda, entrando assim numa viagem misteriosa e numa batalha musical de sons e sensações", de acordo com a programação.

"Sem se aperceber", o espectador torna-se também músico, "cantando melodias simples, percutindo ritmos e tocando instrumentos, transfigurando o espetáculo numa oficina, e, portanto, num `workshow`", garantem os programadores.

Os concertos do NOS Primavera Sound da Festa da Criança, iniciativa da Câmara Municipal do Porto, vão ter lugar no Palco Mini NOS ("Concha Acústica"), nos jardins do Palácio de Cristal.

Além dos concertos, o certame conta ainda com espetáculos de dança, circo, desporto, malabarismos, um espetáculo cinotécnico, um concerto com orquestra de sopros do Conservatório do Vale do Sousa.

A iniciativa termina com uma festa da criança, com os Bollywood Kids, o professor Kajal Ratanji e alunas da Academia de Dança DANCE4U.

Informação geral sobre a Festa da Criança poderá ser consultada em http://www.portolazer.pt/.