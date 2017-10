Primeira fase de requalificação do Buçaco avança em novembro e custa 800 mil euros

Lusa11 Out, 2017, 12:49 | Cultura

Com uma duração prevista de nove meses, as obras serão cofinanciadas em 85 por cento por fundos comunitários e decorrerão sob a orientação da Direção Regional de Cultura do Centro, com quem a autarquia celebrou um contrato que lhe garante a condição de "dono da obra".

"É uma empreitada fundamental, que não teria sido possível sem o esforço do município e que será o primeiro passo para o projeto mais alargado de recuperação de todo o património edificado existente dentro do recinto da Mata", disse à agência Lusa o presidente da Fundação Mata do Buçaco, António Gravato.

Dentro dos 105 hectares de mata existem 140 edifícios, muitos deles de interesse histórico reconhecido, como é o caso do Convento de Santa Cruz ou o Palace Hotel do Bussaco, instalado desde 1917 num pavilhão de caça dos últimos reis de Portugal.

António Gravato lembra que a Fundação e a autarquia dirigida por Rui Marqueiro (reeleito nas eleições do dia 01 de outubro) apresentaram candidaturas a diversos programas comunitários para requalificação do património florestal e edificado. Para além disso, sublinha, "há pela primeira vez a convicção de que a Administração Central irá apoiar a requalificação do Buçaco".

O responsável da Fundação relembra as palavras proferidas em julho pelo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural após uma visita à Mata.

"Acabou a orfandade do Buçaco em relação à Administração Central", prometeu Miguel Freitas, que manifestou vontade política para ajudar a Mata do Buçaco a obter a classificação como Monumento Nacional, um processo que está praticamente concluído, faltando a ratificação em Conselho de Ministros.

O secretário de Estado garantiu que "haverá empenho de concretizar esse grande objetivo", lembrando que a classificação como Monumento Nacional é vital para o sucesso da candidatura da Mata do Buçaco a Património Mundial da Unesco, apresentada no ano passado.

A empreitada que arranca em novembro, após um concurso público com uma base de licitação de um milhão de euros, engloba a conservação e restauro de fachadas, paredes e tetos interiores, recuperação de vãos interiores e exteriores, recuperação de coberturas e correções ao nível da drenagem das águas pluviais e pavimentos.

Vai incidir sobretudo sobre o Convento de Santa Cruz e as Capelas dos Passos da Via-Sacra, que estão classificados como Imóvel de Interesse Público, desde 1943, tendo esta classificação sido alargada à Mata Nacional do Buçaco em 1996.

"Vamos reabilitar a torre sineira do convento, que vai pela primeira vez abrir ao público, que assim vai poder avistar todo o convento e o jardim do Palace Hotel de uma panorâmica nunca antes vista", disse à Lusa fonte da Câmara da Mealhada.