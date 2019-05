Partilhar o artigo Primeira Granta com nova direção sai este mês com textos de Philip K. Dick Imprimir o artigo Primeira Granta com nova direção sai este mês com textos de Philip K. Dick Enviar por email o artigo Primeira Granta com nova direção sai este mês com textos de Philip K. Dick Aumentar a fonte do artigo Primeira Granta com nova direção sai este mês com textos de Philip K. Dick Diminuir a fonte do artigo Primeira Granta com nova direção sai este mês com textos de Philip K. Dick Ouvir o artigo Primeira Granta com nova direção sai este mês com textos de Philip K. Dick

Tópicos:

Granta, Gustavo Pacheco, Mexia Daniel Blaufuks Dulce Cardoso, Philip K Dick, Vale, Verne, Wahmann,