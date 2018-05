Primeira Meia-Final do Festival da Eurovisão é já amanhã

Claúdia Pascoal e Isaura ensaiaram pela primeira vez com o visual com que vão atuar no palco da Eurovisão.



A canção "O jardim" vai ser mostrada esta terça feira na primeira semifinal. Espanha e Reino Unido também vão atuar, apesar de estarem também já apurados diretamente para a final.



Na sala de imprensa, montada no Pavilhão de Portugal, trabalham jornalistas de todo o mundo.



Antes da primeira semifinal, no ensaio geral a que chamam "The juri show", os jurados dos vários países vêem o espectáculo e atribuem já a pontuação. O público só vota na emissão ao vivo desta terça feira



A primeira semifinal é transmitida então esta terça feira a partir das 20 horas.



Até sábado, na semana das canções, as audiências devem somar mais de 200 milhões de telespectadores, num dos maiores espectáculos televisivos do mundo - e desta vez, tudo orquestrado pela RTP.