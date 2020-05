Primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa celebrado com criação de concurso literário

Os "Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa", iniciativa do Camões Instituto, da Porto Editora e do Plano Nacional de Leitura (PNL) desafia os alunos de português a escreverem um conto inédito, de uma a três páginas.

Estão contempladas cinco categorias: em função da idade (dos oito aos 14 anos e a partir dos 15 anos) e de acordo com os níveis de proficiência da língua dos alunos, explicam os promotores do concurso, em comunicado enviado à agência Lusa.

Os trabalhos, individuais, a entregar até 30 de janeiro do próximo ano, vão ser avaliados por um júri composto por cinco elementos e os vencedores serão conhecidos a o5 de maio de 2021, data em que se assinala pela segunda vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

"Este incentivo à criação em língua portuguesa junto dos jovens que estudam em português em 76 países, em cinco continentes, visa não só estimular competências linguísticas, mas apoiar o diálogo e o encontro entre culturas, reforçando, assim, duas dimensões fundamentais da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa: a afirmação do Português como uma língua de comunicação internacional e como uma língua plural, de pontes e de encontros", salienta o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, citado pelo comunicado.

A iniciativa destina-se a alunos que estão a frequentar cursos de língua e cultura portuguesas, um pouco por todo o mundo, nomeadamente na rede de Ensino Português no Estrangeiro, em leitorados do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, e em universidades com Centros de Língua Portuguesa.

Para a comissária do Plano Nacional de Leitura, Teresa Calçada, esta é uma forma de celebrar a língua e de estimular a criatividade.

"É um desafio que, dirigido aos estudantes de português dos cinco continentes, convoca a escrita, a leitura, o pensamento e a criatividade como forma de recriar e celebrar a língua portuguesa", refere Teresa Calçada, comissária do PNL.

O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi ratificado em 25 de novembro de 2019, pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), na sequência de uma proposta apresentada por todos os países lusófonos, e apoiada por mais 24 Estados. Há mais de uma década que, a 5 de maio, se celebrava o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"É o reconhecimento, por parte da UNESCO, da relevância que a Língua Portuguesa tem a nível mundial, a mais falada no hemisfério sul e a quarta em todo o mundo", acentua a gestora Graciete Teixeira, da Porto Editora, para quem o concurso literário "reflete a universalidade da Língua Portuguesa e constitui uma outra forma de promover a língua nas mais diversas geografias".

Os promotores do concurso sublinham que o português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes (3,7% da população mundial), sendo língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) e Macau, bem como língua de trabalho ou oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana e o Mercosul.