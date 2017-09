Primeiro-ministro abre residência oficial a exposições a partir de 5 de outubro

Lusa07 Set, 2017, 21:43 | Cultura

O chefe do Governo falava na inauguração oficial da exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", que abre ao público na sexta-feira, no Palácio Nacional da Ajuda, com 85 peças da Coleção Miró, que são mostradas na totalidade pela primeira vez.

Sublinhando que esta iniciativa inédita vai na linha do esforço do Governo de valorizar a área da cultura, António Costa acrescentou que, "a partir de 05 de outubro, todos os anos, a residência oficial irá receber exposições de arte", nos jardins e no seu interior.

A Coleção Miró, com 85 peças, que já foi exibida em Serralves, no Porto, onde ficou instalada em permanência, será mostrada a partir de hoje no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, onde ficará até 08 de janeiro.