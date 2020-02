Primeiros Sintomas vão estrear "O Fantasma da Ópera" em setembro na Culturgest

"Vai ter música ao vivo, muitos atores, e vai ter dança, vai ter movimento, canções", disse Bruno Bravo à agência Lusa, considerando "tratar-se do projeto mais ambicioso" da estrutura artística, de que é um dos fundadores.

O encenador, que falava à agência Lusa à margem de um ensaio de imprensa da peça "Subitamente no Verão Passado", de Tennessee Williams, que também encena e se estreia hoje à noite no Teatro D. Maria II, indicou que os ensaios da nova produção começam já em março.

Questionado pela Lusa sobre qual a equipa escolhida para interpretar o próximo projeto da associação com sede no Centro de Artes de Lisboa, Bruno Bravo enumerou alguns atores que trabalham na Primeiros Sintomas, como Catarina Salles, José Leite e Joana Campos, acrescentando que entrarão todos os elementos da associação que habitualmente trabalham consigo.

O espetáculo contará ainda com alguns atores convidados, mas a equipa de interpretação está ainda a ser formada ainda, observou.

A adaptação e a tradução do texto original de "O Fantasma da Ópera" são do pianista e compositor João Paulo Esteves da Silva, que já trabalhou com os Primeiros Sintomas como tradutor, indicou Bruno Bravo.

O compositor, músico e sonoplasta Sérgio Delgado, que costuma trabalhar com o coletivo desde a sua criação, é o autor da música do espetáculo, que integrará ainda finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema do Conservatório de Lisboa, acrescentou.

Um projeto "ambicioso" com que os Primeiros Sintomas estão "muito entusiasmados", concluiu Bruno Bravo.

"O Fantasma da Ópera", que se tornou famoso pelo musical composto e escrito por Andrew Lloyd Weber, estreado em 1986, em Londres, narra a história da soprano Christine Daaé, que se torna na misteriosa obsessão de um génio musical que ninguém conhece nem vê e que, por isso, é conhecido por "O Fantasma da Ópera".

O musical de Andrew Lloyd Weber -- cuja versão com o elenco original também esteve em cartaz na Broadway - é um dos espetáculos com carreira mais prolongada no tempo em West End, na capital britânica, tendo vencido os prémios Laurence Olivier e Tony, de Melhor Musical, no Reino Unido e em Nova Iorque, respetivamente.