Produtor de "Sete Palmos de Terra" em Portugal para ensinar estudantes de Cinema

Lusa02 Nov, 2017, 11:33 | Cultura

Promovida pela Embaixada dos Estados Unidos em parceria com o FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema, a iniciativa envolveu idênticas sessões em escolas artísticas de Lisboa, Porto, Caldas da Rainha e Covilhã, e termina agora o seu circuito na Universidade Católica da Invicta.

"Alan Poul é uma das figuras mais importantes por trás das cinco temporadas de `Sete Palmos de Terra`, uma série que marcou um ponto de viragem na história recente da produção para televisão, revestindo-a de uma legitimidade artística que até à altura era um fenómeno raro", declara à Lusa o programador do FEST, Fernando Vasquez.

Esse responsável admite que, em termos de orçamento e audiência, as produções norte-americanas e portuguesas são "literalmente incomparáveis", mas defende que, dado "o esforço notório que tem vindo a ser feito nos últimos anos em Portugal, em particular por parte da RTP, ao apostar fortemente em novos estilos de produção e ficção nacional", as duas realidades "se estão a aproximar".

"Salvo algumas exceções, existe acima de tudo uma comparação possível na vontade de abordar temas de relevo social e politico, e talvez seja nesse sentido que a visita de Alan Poul se torna particularmente relevante", realça Fernando Vasquez. "Poderá abrir portas para a criação de sinergias entre a produção nacional e norte-americana, o que seria inquestionavelmente de enorme valor para o futuro da produção em Portugal", explica.

O circuito de `masterclasses` do produtor e realizador deverá contar com uma audiência global de cerca de 600 estudantes de Cinema, que, antes da troca de impressões com o norte-americano, assistem em cada estabelecimento de ensino ao documentário "The Art of Television". O filme é centrado na vida de Alan Poul e revela como a sua carreira o levou a vencer um Emmy, um Globo de Ouro, dois Producers Guild Awards, três Peabody Awards e quatro GLAAD Awards.

"É fácil identificar no seu estilo uma enorme atenção ao detalhe e uma certa veia inovadora", afirma Fernando Vasquez. "As séries `The Newsroom` e `Swingtown` são dois excelentes exemplos de como o trabalho do Alan também é capaz de ser provocador, no primeiro caso ao desmistificar o jornalismo contemporâneo e todo o conflito de interesses que o domina, e, no segundo, pelo modo como retrata a revolução sexual nos Estados Unidos, sempre de forma direta e invasiva", refere.

O programador do FEST recorda ainda a componente histórica que pontua a obra de Alan Poul, que realizou para a cadeia HBO a série épica "Rome" e produziu para a PBS a minissérie documental "The Pacific Century", pela qual ganhou o já referido Emmy.

"A experiência de Alan Poul é um elemento fundamental para que os autores e produtores portugueses tenham acesso a uma perspetiva e visão global de como gerir uma série de sucesso", sintetiza Fernando Vasquez. "Esta sua visita a Portugal poderá revelar até onde é possível explorar uma narrativa de forma a maximizar as possibilidades de sucesso, como obter financiamento para ficção e como gerir uma grande equipa de produção garantindo um sucesso sustentável e continuado sem prejudicar os conceitos temáticos básicos do projeto", conclui.