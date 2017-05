Partilhar o artigo Produtores e realizadores temem novo "ano zero" no cinema por atrasos nos concursos Imprimir o artigo Produtores e realizadores temem novo "ano zero" no cinema por atrasos nos concursos Enviar por email o artigo Produtores e realizadores temem novo "ano zero" no cinema por atrasos nos concursos Aumentar a fonte do artigo Produtores e realizadores temem novo "ano zero" no cinema por atrasos nos concursos Diminuir a fonte do artigo Produtores e realizadores temem novo "ano zero" no cinema por atrasos nos concursos Ouvir o artigo Produtores e realizadores temem novo "ano zero" no cinema por atrasos nos concursos

Tópicos:

Portarias Extensão, SINTTAV CENA,