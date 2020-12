Professor Carlos Reis, prémio Eduardo Lourenço recorda o "ensaista"

Carlos Reis recorda o professor e o amigo com saudade, fala da importância na cultura portuguesa dum Homem do mundo.





Para o vencedor do prémio Eduardo Lourenço 2019, a melhor definição para Eduardo Lourenço é a de "ensaísta" e refere que a melhor forma de o homenagear é pensar e repensar a sua obra, lendo e relendo os seus livros.





Carlos Reis espera que Eduardo Lourenço, não seja institucionalizado.





Prémio Eduardo Lourenço



O Prémio Eduardo Lourenço, com o nome do seu mentor e Diretor Honorífico, tem o objetivo de galardoar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura,cidadania e cooperação ibéricas.



Personalidades de relevo de Portugal e Espanha já foram galardoadas nas anteriores edições: Maria Helena da Rocha Pereira, Professora Catedrática de Cultura Greco-Latina (2004), Agustín Remesal, Jornalista (2006), Maria João Pires, Pianista (2007), Ángel Campos Pámpano, Poeta (2008), Jorge Figueiredo Dias, Professor Catedrático de Direito Penal (2009), César António Molina, Escritor (2010), Mia Couto, Escritor (2011), José María Martín Patino, Teólogo (2012), Jerónimo Pizarro, Professor e Investigador (2013), Antonio Sáez Delgado, Professor e Investigador (2014), Agustina Bessa-Luís, Escritora (2015), Luis Sepúlveda, Escritor (2016), Fernando Paulouro Neves, Escritor e Jornalista (2017), Basilio Lousada Castro, Escritor (2018) e Carlos Reis, Professor e Investigador(2019).

Homenagem e reconhecimento





O Prémio é atribuído por um júri que integra os membros da Direcção do Centro de Estudos Ibéricos (Reitor da Universidade de Coimbra, Reitor da Universidade de Salamanca e Presidente da Câmara Municipal da Guarda), que assegurarão rotativamente a presidência, por quatro elementos de órgãos executivos e científicos do Centro e ainda quatro personalidades convidadas pelos Reitores das duas Universidades.