Professores põem experiência de ensino em palco e estreiam peça no Teatro S. Luiz

Dirigido por Sara Duarte e Lígia Soares, o laboratório de escrita reuniu um grupo de profissionais ligados à educação e à pedagogia que, através da reflexão e das suas experiências pessoais, elaboraram um percurso criativo e artístico que agora sobe ao palco, em forma de espetáculo, disse à agência Lusa fonte do S. Luiz.

"Os professores ensinam, educam, cuidam, castigam, chateiam, avaliam e são os protagonistas de um espetáculo onde representam aquilo que fazem perante o que gostariam de fazer -- do mesmo modo que um aluno sabe, através da escola, o que faz e o que gostaria de fazer", refere o S. Luiz a propósito do espetáculo.

É complexo, mas uma coisa sabe-se: "É que a responsabilidade de um professor é continuar a pensar dentro de tempos que corre rápidos, à velocidade de uma criança, e é preciso dar-lhe tempo para falar", acrescenta a apresentação do espetáculo.

Com direção artística de Lígia Soares e Sara Duarte, a peça tem criação conjunta e interpretação de Ana Cotrim, Ana Fonseca, Ana Teresa Magalhães, Ângela Veiga, Daniela Viana, Inês Peceguina, Luísa Ramos Carvalho, Pedro Branco, Sofia Riza, com a colaboração de Bárbara Almeida, Evangelina Martins, João Faria e Lília Lopes.

No apoio à pesquisa está Irene Santos, enquanto o espaço cénico e os figurinos são de Helena Gonçalves.

Ricardo Barbeito assina também os figurinos deste espectáculo que conta com o apoio das escolas secundárias de Camões, Passos Manuel, Fonseca Benevides e do Externato Fernão Mendes Pinto, em Lisboa, da Esquerda Net e do Ministério da Educação, através da Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares.

"Professar" é uma criação conjunta do S. Luiz Teatro Municipal e do Teatro meia volta e depois à esquerda quando eu disser.

A peça está em cena na quinta e na sexta-feira, às 10:30, no sábado, às 21:00, e, no domingo, às 17:30.

No final da sessão de sábado, haverá uma conversa com o público, com mediação de Rui Canário e Irene Santos, assim como o lançamento do livro com o título do espetáculo.