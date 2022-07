Professores vão para a greve se Governo não acatar decisão europeia

A Comissão Europeia deu dois meses ao Governo português para aumentar os salários do professores contratados. Se o Governo não o fizer, haverá uma queixa ao Tribunal de Justiça da União Europeia. A Federação dos Professores já anunciou uma greve de professores no início do ano letivo.