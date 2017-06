Profissionais espanhóis apoiam manifesto "A Arquitetura é feita por Arquitetos"

Lusa 26 Jun, 2017, 08:31 | Cultura

Num anúncio hoje publicado na imprensa, o CSCAE sublinha o seu apoio ao manifesto da ordem dos Arquitetos "A Arquitetura é feita por Arquitetos", frisando: "Defendemos uma arquitetura que vá para além das atribuições de direção de obra ou realização de projetos de arquitetura".

A polémica estalou depois de terem chegado ao parlamento diversas iniciativas legislativas (petição e projeto de lei), que preveem, entre outras situações, que um grupo de engenheiros possa assinar projetos de arquitetura.

Na semana passada, numa mensagem divulgada no `site` da Ordem dos Arquitetos (OA), o presidente desta estrutura lembrava que o projeto de lei tem discussão agendada para julho no parlamento e convidava a assinar a petição entretanto lançada, que já tem mais de 5.500 assinaturas, defendendo que esta pretende "garantir o princípio de que os atos próprios da profissão competem exclusivamente aos arquitetos".

No texto da petição, encabeçada pelos arquitetos Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura, os signatários consideram que a eventual aprovação do projeto de lei "comporta consequências imprevisíveis ao nível dos direitos, da regulação das várias profissões e dos seus deveres legais e deontológicos.

"(...) Está em curso um processo legislativo iniciado com a publicação da Lei n.º 31/2009, que mereceu o acordo genérico de todos os envolvidos, Arquitetos, Engenheiros, Parlamento e Governo, que só poderá atingir um momento de estabilidade e consequente avaliação a partir de 01 de novembro de 2017, quando acaba o período de transição nela estipulado", defendem.

No texto, os signatários pedem ainda à Assembleia da República (AR) que "providencie no sentido de que a Arquitetura seja apenas realizada pelos profissionais qualificados para o efeito, isto é, indivíduos com o título de Arquiteto e, como tal, reconhecidos pela Ordem dos Arquitetos".

Querem ainda que a AR "aprove as disposições legislativas necessárias para que sejam devolvidas aos Arquitetos as competências que lhes têm vindo a ser retiradas, designadamente, entre outras, a de coordenação dos projetos de edifícios" e que promova as iniciativas legislativas necessárias à prossecução da "Política Nacional de Arquitetura e Paisagem" reconhecendo aos arquitetos "a sua importância estratégica no desenvolvimento sustentável e qualificado que se pretende para o país".

"Num momento crítico do nosso desenvolvimento económico que se pretende, de uma vez por todas, assente na qualidade em detrimento da quantidade, a indústria da construção e a arte de construir não podem assentar mais na qualificação insuficiente, porque indiferenciada", sublinham.

No anúncio publicado hoje na imprensa, o presidente do CSCAE defende que a atividade profissional dos arquitetos deriva "da sua formação académica, mas também das próprias leis que delimitam tanto os conteúdos desta formação como as suas competências".