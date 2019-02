Programa de música portuguesa ao vivo estreia-se em abril na RTP1

Lusa05 Fev, 2019, 19:08 | Cultura

O programa será gravado no Capitólio, em Lisboa, onde foi apresentado hoje à tarde. "Usamos a plateia e colocamos duas bandas em frente a frente. Não há palcos, não há cadeiras e nada está escondido", explicou o radialista Henrique Amaro.

"Eléctrico", ainda sem data de estreia definida, surgiu de um desafio da direção de programas da RTP, liderada por José Fragoso, à Antena3, para que fosse criado "um programa de música portuguesa".

"Recentemente fizemos o `No Ar`, com mais de 50 episódios com atuações de bandas em estúdio e entrevistas sobre o processo de criação, mas desta vez quis pensar em algo com público, embora não o clássico filmar um concerto", recordou Henrique Amaro em declarações à Lusa.

Em cada programa atuam músicos "com alguma afinidade entre si, quase no mesmo comprimento de onda". "Fui em busca da perspetiva do espectador, numa lógica de os artistas se complementarem um ao outro", referiu.

Ao todo serão 12 episódios e as bandas e artistas já estão escolhidos: Márcia e Frankie Chavez; Conan Osíris e Stereossauro; Sara Tavares e Selma Uamusse; David Fonseca e Joana Espadinha; Samuel Úria e B Fachada; Best Youth e Isaura; X-Wife e The Parkinsons; Capitão Fausto e Luís Severo; Bruno Pernadas e Surma; Mundo Segundo & Sam The Kid e Dino D`Santiago; Dead Combo e Linda Martini; Glockenwise e Filipe Sambado.

Em cerca de uma hora, cada artista irá tocar cinco temas, intercalados, fazendo com que o público vá circulando pelo espaço para assistir a tudo.

Dos cinco temas de cada artista, "um terá um convidado, que pode ser quem está no palco à frente ou outro".

As gravações começam no dia 24 deste mês e no público estarão "convidados da RTP e das bandas", mas também ouvintes da Antena3, que terão possibilidade de garantir a presença através de passatempos.

"Será gravado em tempo real, porque a ideia é que seja um espetáculo ao vivo", revelou Henrique Amaro, que irá apresentar o programa com Vanessa Augusto.

Além de "Eléctrico", que será realizado por André Tentúgal, a grelha da RTP1 vai passar a incluir outros dois programas com curadoria da Antena3: Prova Oral e A3.30, que passam da rádio para a televisão.

Ao fim de 15 anos na rádio, Prova Oral, com Fernando Alvim, Catarina Moura e Xana Alves, chega a 12 de fevereiro à RTP1, com exibição às terças-feiras à noite.

A versão televisiva do A.30, o top das 30 músicas portuguesas mais votadas pelos ouvintes da Antena3, apresentado por Fernando Alvim, estreia-se no domingo à tarde.