Programa televisivo sobre diáspora na Califórnia chega ao fim 29 anos depois

Lusa27 Mai, 2019, 18:12 | Cultura

É "uma perda" importante para a comunidade luso-americana do vale central, disse à Lusa o criador e produtor do programa, Diniz Borges, já que uma parte desta comunidade ainda fala maioritariamente português.

O fim da emissão foi provocado pela venda do canal 49 - KNXT, que pertencia à diocese católica do vale de São Joaquim, a uma entidade privada que utilizará a frequência em formato retransmissor e sem programação própria.

"É mais uma voz portuguesa local que se perde", afirmou o responsável, professor na Universidade Estadual da Califórnia, Fresno, e presidente do Instituto Português Além-Fronteiras.

"Apesar de a comunidade estar diferente do que era há trinta anos, ainda era essencial porque era uma voz da comunidade local", disse.

O primeiro programa "Os Portugueses no Vale" foi para o ar em fevereiro de 1990, abordando temáticas e personalidades locais ligadas à diáspora, sendo feito em inglês apenas quando os entrevistados luso-americanos não falavam português.

Diniz Borges sublinha que o canal 49, em emissão aberta, "tinha uma potência extraordinária", alcançando residentes desde o norte do vale, em Merced, até Bakersfield, uma distância geográfica de quase 300 quilómetros.

"O programa vai cessar a não ser que encontremos alguma alternativa. Existem algumas, mas nenhuma em antena livre como esta", explicou o produtor.

As alternativas estão a ser estudadas com algumas associações portuguesas e com o recém-criado Instituto Português Além-Fronteiras, mas tal não passará pelas ondas televisivas em antena aberta, o que era precisamente a vantagem para a população local, uma vez que "o canal 49 não exigia cabo, apanhava-se com uma antena normal".

Vários programas em língua portuguesa chegaram a estar na televisão de antena aberta norte-americana no final dos anos sessenta e início da década de setenta, mas nenhum de longa duração, o que torna "Os Portugueses no Vale" no mais antigo ainda em emissão.

"O que vamos perder é uma parte das gerações anteriores, essa gente é que precisava do canal 49", sublinha Diniz Borges.

"Embora toda a gente tenha RTP e os canais que vêm de Portugal, em termos de voz local a comunidade idosa vai perder mais, porque são aqueles que falam português", concluiu.