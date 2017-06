Programa "Vieira da Silva em Festa" celebra hoje aniversário da pintora

Lusa 13 Jun, 2017, 07:29 | Cultura

De acordo com a Fundação Arpad Szenes -- Vieira da Silva (FASVS), para festejar o aniversário da artista, que coincide com o dia de Santo António, serão realizadas várias atividades gratuitas, entre as 10:00 e as 19:00, no museu, no Jardim das Amoreiras e na Casa Atelier Vieira da Silva.

Do programa fazem parte concertos de Lula Pena e de Gabriel Godoi, bem como a exibição de excertos do documentário "Fernando Lemos. Um filme que anda a ser feito", de Jorge Silva Melo, sobre o artista português que se radicou no Brasil durante o período da ditadura do Estado Novo.

Fernando Lemos, artista que em 1953 emigrou para o Brasil, acabou por ficar a residir naquele país, trabalhando como fotógrafo, gráfico, poeta e pintor.

Estão ainda previstas no programa visitas guiadas às exposições atualmente patentes no museu, como "Interferências", de Jorge Martins, e da coleção do museu dedicado a Maria Helena Vieira da Silva e ao marido, o artista Arpad Szenes.

Também serão realizadas oficinas e atividades de jogos populares, como o jogo do pau, de artesanato, assim como uma feira do livro de arte.

Este é o quinto ano consecutivo em que a Fundação Vieira da Silva celebra o aniversário da pintora, nascida no dia 13 de junho, há 109 anos, com um programa alargado de iniciativas gratuitas.

De acordo com a fundação, o objetivo deste programa é promover o conhecimento da artista e da sua obra, atraindo novos públicos, e revitalizar o Jardim das Amoreiras, como espaço de lazer e como polo cultural e artístico, em parceria com outras instituições.