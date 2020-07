Programação cultural `Verão 2020` de Caminha reinventada em "tempos de cólera"

"A cultura aqui em Caminha não está em confinamento. A cultura vai estar na rua e preparamos um programa forte para este verão de 2020 que passa por manter alguns eventos habituais, mas de uma forma completamente diferente", com uma "programação cultural nova, forte, que quer simbolizar a ideia de resgatarmos o quotidiano", disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves.

Este ano, para cumprir as regras de segurança emanadas pelo Direção-Geral da Saúde (DGS), no combate à covid-19, eventos como Feira Medieval, Festival de Espadarte ou Festival de Vilar de Mouros não se vão realizar. Todavia, a "cultura não está em confinamento", e o município reinventou uma programação cultural para os "tempos de cólera" a rondar os 250 mil euros, um valor idêntico ao que investia na Feira Medieval, explicou o autarca.

"Em tempos de cólera temos de apresentar medidas excecionais, temos que encontrar soluções e foi isso que fizemos. Reinventar o nosso Dão, reinventar a nossa programação cultural, mantendo Caminha como um destino de confiança", declarou hoje Miguel Alves, numa entrevista telefónica à Lusa, no âmbito do anúncio oficial da programação cultural `Verão 2020`, referindo que o concelho de Caminha tem 17 mil habitantes e, "felizmente", "não apresenta, de momento, casos ativos de covid-19",

O "Drive In Vila de Mouros" é um dos destaques elencados pelo autarca. A iniciativa vai decorrer entre 23 a 29 de agosto, no mesmo espaço do festival, organizado pela Câmara de Caminha e pelos mesmos produtores do Festival Vilar de Mouros.

Vai haver um "palco em sistema de `drive in`", como se conhece da América do Norte, onde se oferece a possibilidade de dentro dos carros as pessoas poderem assistir a concertos musicais, a `stand-up comedy`, a espetáculos para crianças, apresentação de DJ, num espaço absolutamente controlado do ponto de vista sanitário", descreveu Miguel Alves.

Entre um bloco de 10 projetos incluídos no programa cultural `Verão 2020`, o "Lar Sustenido" é também uma iniciativa que o autarca destacou e que tem o objetivo de oferecer concertos da Banda Filarmónica de Lanhelas, por exemplo, aos idosos que vivem em lares e que foram as pessoas que "estiveram debaixo de fogo" durante a pandemia.

"É um prémio, um mimo que damos aos nossos velhinhos que têm estado a combater estoicamente (...) esta pandemia", referiu.

"Vilas People" é um conjunto de oito concertos, a acontecer em Caminha e em Vila Praia de Âncora, que arranca a 18 de julho, com a atuação de Tiago Bettencourt a tocar Bob Dylan, no Convento de Santo António, em Caminha.

Inserido no "Vilas People" vai também atuar The Legendary Tigerman, no dia 25 de julho, no Dólmen da Barrosa, em Vila Praia de Âncora, Úxia, a 1 de agosto, no Largo Calouste Gulbenkian, em Caminha, e Toy a tocar músicas de Elton John, a 12 de setembro, na praça da República, em Vila Praia de Âncora, entre outros.

Estes concertos realizam-se às 22:00.

"Quatro Quartas de Jazz" é outra proposta cultural e decorre durante os meses de julho e agosto. Vai permitir que um quarteto de jazz de músicos do concelho de Caminha tome conta das praças de Caminha, Vila Praia de Âncora e de Moledo, "apresentando-se com este timbre do jazz", acrescentou Miguel Alves.

Com o lema "Concelho de Caminha, Destino de Confiança / A mesma marca em tempos diferentes", o verão de 2020 também vai oferecer "Cultura de Rua", um conjunto de 20 eventos, sejam de música ou magia, que vão acontecer de surpresa aos habitantes, seja à saída da praia, da igreja ou junto a uma esplanada, descreveu o autarca.

Uma exposição do artista Pedro Cabrita Reis, com o apoio da Fundação de Serralves, será inaugurada no Museu Municipal de Caminha, a 7 de agosto, e poderá ser vista até meados de outono, em 28 de novembro.

Entre as iniciativas do `Verão 2020`, em Caminha, conta-se ainda a "Biblioteca 4L - Leitura sobre Rodas", que leva livros a várias partes do concelho.

