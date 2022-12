Programação de Natal arranca na quarta-feira em Castelo Branco

A programação de Natal, que arranca na quarta-feira e se prolonga até 06 de janeiro de 2023, inclui também "a maior exposição de construção com peças Lego", um comboio de Natal, a Aldeia do Pai Natal, o Mundo da Brincadeira e animação para toda a família.

"Para quem acredita que esta é a época mais mágica do ano, Castelo Branco é a cidade encantada que vai querer conhecer", garantiu a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

No Mercadinho de Natal, que este ano conta com 60 barraquinhas de todo o país e ilhas, será possível encontrar artesanato, produtos locais (enchidos, mel, queijo, azeite), bolos regionais, licores, ginja, papas de carolo e arroz-doce, produtos biológicos e até produtos árabes (da comunidade síria que existe no concelho).

O Mundo da Brincadeira colocará ao dispor dos mais novos "um parque de diversões preparado com insufláveis, uma mini-roda, um mini-comboio de Natal e um mini-kartódromo". Haverá também um presépio iluminado, "contos, duendes, soldadinhos de chumbo e teatros".

A autarquia referiu que, no feriado de quinta-feira, será inaugurado "o presépio feito pelas escolas e associações do concelho de Castelo Branco, composto por 77 figuras, feitas de materiais reciclados e que vão estar espalhadas pela zona do castelo", e, dois dias depois, o Pai Natal chegará à cidade.

Neste dia, 1.500 crianças das escolas do concelho participarão na parada do Pai Natal e vão dedicar-lhe músicas e coreografias.

Haverá também "um trio elétrico, um trenó, mascotes de Natal, duendes, presentes e soldadinhos de chumbo".

A programação inclui ainda um primeiro concerto com a Orquestra Sinfónica e Coros Juvenis do Conservatório Regional de Castelo Branco, na Sé Concatedral de Castelo Branco, e um segundo com Coros e Ensembles, na Igreja de São José Operário, no Cansado. O último concerto, intitulado "Um Conto de Natal de Charles Dickens", acontecerá no 18, no Cine Teatro Avenida, com a Orquestra Sinfonietta de Castelo Branco.

"Se as razões não fossem já mais do que muitas, Castelo Branco, numa parceria com a Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa, tem vários prémios para oferecer no sorteio de Natal 2022 a quem realizar compras iguais ou superiores a 25 euros no comércio local, entre 01 e 31 de dezembro".

Atendendo à necessidade de poupança de energia, a Câmara de Castelo Branco decidiu desligar as luzes à meia-noite (em vez das habituais 02:00).