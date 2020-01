Programação para 2020 da galeria Underdogs com menos exposições e mais atividades

"Vamos ter menos exposições, porque precisamos de mais tempo para trabalhá-las com os artistas e também para a equipa e para as pessoas virem visitar", explicou a diretora da galeria, Pauline Foessel, em declarações à Lusa, adiantando que no total serão cinco as mostras principais que o espaço da Rua Fernando Palha irá acolher este ano.

No ano passado, tal como em anos anteriores, a galeria acolhia exposições à cadência de uma por mês. Este ano, "passam a ficar mais tempo, normalmente dois meses, às vezes um mês e três semanas".

E como as mostras ficam patentes durante mais tempo, passará a haver "ateliers, workshops, visitas guiadas, conferências e `talks`", com os artistas envolvidos e outros convidados.

Além das exposições principais, haverá também exposições cápsula. Neste caso, a novidade é que os artistas da galeria são desafiados "a convidarem um outro artista para a cápsula".

"Achamos que é importante ter olhos diferentes a ver outros artistas e também porque os artistas que estão aqui têm uma rede de criatividade à volta deles. Achamos que é bom haver essa ligação, que o artista que está a fazer um solo na galeria esteja contente com o artista na cápsula e vice-versa", referiu Pauline Foessel, além disso, "o artista do solo poder ajudar um artista mais jovem é bom para todos".

A galeria do n.º 56 da Rua Fernando Palha é uma das faces da plataforma cultural Underdogs, fundada em 2010 pela francesa Pauline Foessel e pelo artista português Alexandre Farto (Vhils), e, além das exposições dentro de portas, inclui um programa de arte pública e a produção de edições artísticas originais.

A programação deste ano da galeria arranca no dia 24 deste mês, com a exposição "When the Rest of the World Has Gone to Sleep" da artista e ilustradora portuguesa Tamara Alves.

Para a exposição cápsula, Tamara Alves convidou a fotógrafa e artista luso-italiana Raquel Belli. As duas mostras estarão patentes até 07 de março.

Entre 27 de março e 09 de maio estará patente uma exposição do artista português Mário Belém, que trabalhou vários anos como ilustrador digital e designer gráfico, antes de se dedicar a trabalhos em grande escala, que desenvolve nas ruas, e outros de menor formato.

Para 29 de maio, está marcada a inauguração de uma mostra da artista norte-americana Caledonia Curry, que assina Swoon, "a primeira mulher a ganhar reconhecimento alargado no mundo predominantemente masculino da `street art`", de acordo com a galeria. A mostra estará patente até 25 de julho.

Em agosto, tal como em anos anteriores, a galeria estará encerrada, regressando em setembro. Para esse mês está marcada a inauguração de uma exposição do artista norte-americano de origem dominicana Jon One, "que iniciou o seu percurso no graffiti tendo-se depois tornado um artista autodidata com foco na pintura". A exposição estará patente até 24 de outubro.

Para encerrar o ano, estará patente na Underdogs, entre 13 de novembro e 19 de dezembro, uma exposição do artista português Diogo Machado (Add Fuel), cujo trabalho se caracteriza pela reinvenção do azulejo tradicional português.