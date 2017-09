Projeção multimédia encerra celebrações do Centenário das Aparições em Fátima

Lusa20 Set, 2017, 12:24 | Cultura

Segundo o Santuário de Fátima, a apresentação do espetáculo de `video mapping` está prevista para os dias 12, 13 e 14 de outubro, no Recinto de Oração, no santuário de Fátima.

A projeção multimédia encomendada pelo Santuário de Fátima para encerrar as celebrações do Centenário das Aparições terá estreia no dia 12 de outubro, a seguir à procissão do silêncio, depois da meia-noite, e será repetida às 21:30, nos dias 13 e 14 de outubro.

"A apresentação audiovisual inovadora, pela técnica de projeção `video mapping` 3D, desenvolve-se a partir da experiência orante que os milhares de peregrinos fazem neste Santuário", explica a fonte.

A projeção será feita na fachada da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que "ganhará uma luz especial que se transformará em narrativa histórica" do lugar "ao longo de cem anos, reconstruindo a memória dos marcos históricos e espirituais mais importantes relacionados com a mensagem que a Virgem Maria transmitiu na Cova da Iria", é sublinhado.

O espetáculo multimédia é aberto ao público em geral e foi encomendado pelo Santuário de Fátima, no âmbito das celebrações do Centenário das Aparições, a uma empresa espanhola.

A projeção multimédia é composta por sete cenas: "O reflexo da luz de Deus", "O Coração de Maria, imaculado e triunfante, conduz até Deus", "A Igreja canta a Mensagem de Fátima", "Os caminhos dos peregrinos", "Em Fátima ouvimos uma mensagem de paz para o mundo", "Em Fátima celebramos o Deus que está próximo do ser humano" e "Em Fátima iluminamos o nosso coração".

De acordo com o Santuário de Fátima, a produção audiovisual pretende "projetar a luz de Fátima no coração de cada crente, conduzindo-o a uma maior aproximação ao coração de Deus".

A fonte lembra que entre os dias 24 e 26 de junho de 2016 promoveu em Aljustrel e Valinhos uma experiência multimédia do género, que assinalou os 100 anos de história das aparições do anjo aos três pastorinhos.