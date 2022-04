Projecto Mão Verde está de volta

Numa nova versão, o projeto Mão Verde está de regresso e sobe ao palco este fim de semana no auditório M.Ou.Co, no Porto. Capicua e Pedro Geraldes lançaram este disco-livro sobre ecologia em 2016. Agora, contam também com a ajuda dos músicos Francisca Cortesão e António Serginho.