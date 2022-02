Projeto "Ando com vontade" quer pôr as pessoas a caminhar e a contemplar a natureza

"O primeiro objetivo básico é pôr as pessoas a caminhar. Depois, o segundo objetivo, e o mais alto, é o de que as pessoas possam caminhar de uma maneira diferente, sem ser só a ideia de caminhar por desporto, mas o caminhar como uma forma de contemplar a natureza, de se estar desligado da rotina diária e procurar outros caminhos alternativos e não os passadiços e os baloiços e aquelas rotas massificadas", explicou Rodrigo Cerqueira.

Na opinião do responsável do "Ando com vontade", a forma de caminhar que mais ocorre atualmente passa por "caminhadas pontuais", em que pessoas "vão caminhar durante umas horas e regressam à sua casa", após fazerem o exercício.

Rodrigo Cerqueira sustentou que "caminhar pode ser algo muito mais profundo e muito mais intenso, e as pessoas podem, em vez de caminhar só durante algumas horas, caminhar durante alguns dias e viver e caminhar no meio da natureza sem dependência de todas as coisas do dia-a-dia".

"Ou seja, podemos levar a nossa vida às costas, literalmente, e podemos caminhar com uma outra perspetiva mais integrada na natureza", declarou.

Referindo que "existem muitas outras alternativas que não estão transformadas para o turismo e que podem ser muito agradáveis em termos de experiências de caminhar", Rodrigo Cerqueira exemplificou com as grandes rotas, como a Grande Rota do Zêzere, de 370 quilómetros.

"Para fazer uma rota destas não dá para fazer a contar com hotéis e albergues no caminho, temos de ir preparados para ir em autonomia. Para conseguir fazer isso, a `Ando com vontade` ajuda quem quer caminhar a preparar-se para o fazer", esclareceu.

Esta iniciativa, criada em junho de 2021 e que está disponível em www.andocom.pt, possibilita 12 cursos, como caminhada com crianças, preparar uma mochila, aprender a filtrar água ou como aprender a navegar com o GPS, além do como "caminhar em autonomia", este com 12 módulos integrados.

Além de conselhos sobre equipamento, são também divulgados trilhos.

"A ideia é a de que as pessoas tenham recursos para poderem conhecer alternativas pelos campos", disse, adiantando que recentemente foram lançados os `podcasts`, "feitos na natureza ao longo das caminhadas".

"Foi mais um desafio pessoal, porque sou gago, disléxico e achei que era mais fácil chegar às pessoas através de um `podcast`", comentou.

Presidente da extinta Associação dos Amigos dos Caminhos de Fátima, Rodrigo Cerqueira considerou que "a experiência de caminhar é uma experiência transformadora e, realmente, pode mudar a vida das pessoas, a maneira de as pessoas verem o mundo e estarem em paz com a natureza, e a entreajuda entre as pessoas".

Segundo o `site` www.andocom.pt, "Ando com vontade" é uma escola de caminhadas que prepara para o conhecimento do mundo a caminhar, de forma segura e ao ritmo de cada um.

"O método `Ando com vontade` assenta na transmissão de conhecimento prático e real, feito por guias experientes, habituados a motivar e a resolver os desafios das longas caminhadas", sendo que os cursos ou aulas "podem durar desde algumas horas até um ano".

Além dos cursos, é disponibilizado no `site`, "informação de livre acesso sobre trilhos e equipamento de caminhadas".

"A Natureza é a nossa sala de aula e a nossa casa", lê-se ainda.