Projeto "Atalhos" de Teatro do Vestido põe jovens a "esmiuçar" notícias e a si próprios

"Atalhos", com texto, direção e espaço cénico de Joana Craveiro, estreia-se no dia 20, no auditório do Fórum Municipal do Seixal, integrado na programação do 37.º Festival de Teatro do concelho.

"Atalhos - Ou sobre o caminho mais comprido entre dois pontos", o espetáculo, foi definido à Lusa, por Joana Craveiro, como "um trabalho documental construído em conjunto com sete jovens atores, recém-formados e prontos a entrar no mercado de trabalho".

"Neste triste tempo", sublinhou, numa alusão à pandemia, "Atalhos" é o primeiro espetáculo profissional desde que o novo coronavírus começou a atingir Portugal.

A covid-19, aliás, não fica de fora desta criação, que atinge também a companhia que dirige e "que tenta sobreviver, a todo o custo, a tudo isto".

A criação de "Atalhos", que põe em cena jovens dos 20 aos 25 anos, parte de notícias de jornais, de 2016 até aos dias de hoje, e é, nas palavras da autora, uma "viagem" que os atores percorrem em simultâneo com a memória de acontecimentos recentes ou que têm surgido na comunicação social ao longo dos últimos anos.

"Um retrato geracional, de várias gerações", traçado ao longo de uma viagem que os atores fazem e ao longo da qual "falam de si próprios, pedem explicações sobre o que não compreendem e/ou questionam o lugar que ocupam na sociedade", acrescentou Joana Craveiro.

Ao longo do percurso, os jovens chegam a equacionar a possibilidade de as respostas para as suas angústias existenciais ou sociais estarem "em novos mundos" ou "noutros planetas", já que as notícias cada vez mais dizem que é possível aceder em breve a esses novos mundos", indicou.

Neste caminho "longo" que escolheram para percorrer, os sete jovens vão "ao cerne das coisas e também de si próprios", conscientes de que "isso demora mais tempo do que passar por cima do que não se compreende, nem faz sentido", disse Joana Craveiro.

Será que estes jovens se encontram confinados nos quartos de suas casas? Será que a solidão os muda?, questiona o próprio espetáculo. E o que muda quando se investiga em conjunto?

"No fundo, neste espectáculo, os jovens põem em causa as angústias resultantes da sua condição e do facto de não encontrarem o seu lugar no mundo", frisou Joana Craveiro.

"Atalhos" tem estreia absoluta no Seixal, após uma leitura encenada com quatro jovens que o Teatro do Vestido fez, em 2019, na Galiza.

O espetáculo baseia-se num texto escrito por Joana Craveiro, em 2016 - e editado em 2017 -, para o programa Panos, a pedido da Culturgest, uma iniciativa direcionada para a dramaturgia contemporânea.

A partir desse texto, vários grupos de teatro juvenil e o Teatro do Vestido apresentaram então os seus espetáculos em várias escolas portuguesas e na Culturgest, em Lisboa.

Quatro anos mais tarde, impôs-se a atualização do projeto.

Joana Craveiro deixou um apelo ao público para que assista ao espetáculo, numa altura que é "difícil para todos os portugueses, todos os agentes culturais, sobretudo as pequenas companhias".

Produzido em conjunto com o Festival de Teatro do Seixal e a Câmara Municipal, que patrocina o certame, "Atalhos" é também uma criação de Estevão Antunes e é interpretado por Francisco Madureira, Inês Minor, Inês Monteiro, Mafalda Pereira e Tozé Cunha, com participação especial e assistência de David Santos e Henrique Antunes e colaboração cenográfica de Carla Martinez.

O Teatro do Vestido é uma estrutura apoiada pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes (DGArtes).