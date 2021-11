Projeto criativo e de inclusão expõe retratos de seniores em Borba

A mostra apresenta "cerca de 50 fotografias em grande formato" das "várias dezenas que foram tiradas" à população sénior do concelho de Borba, explicou hoje à agência Lusa o fotógrafo José Miguel Soares.

As fotografias, da autoria de José Miguel Soares, compõem a exposição `Retratos de Borba`, promovida pela Malvada Associação Artística, que vai ser inaugurada, na sexta-feira, às 11:00, na Biblioteca Municipal de Borba.

"Fotografávamos as pessoas e ouvíamos as suas histórias nas suas casas ou em locais afetivos e, numa segunda fase, fizemos fotografias de estúdios" que foram instalados, por exemplo, no Alto da Praça, na avenida do Povo e em lares, referiu.

Segundo o fotógrafo, os retratos foram tirados ao longo do ano último e meio, numa iniciativa que passou, para além da cidade de Borba, pelas freguesias rurais de Rio de Moinho e Orada, também neste concelho.

A mostra resulta de "um longo processo criativo e de inclusão com seniores" integrado no projeto `Topofilias`, da Malvada, com criação e direção artística de Ana Luena e José Miguel Soares e realizado também nos concelhos de Alandroal, Estremoz, Évora e Reguengos de Monsaraz.

O projeto, realçou a Malvada Associação Artística, envolve "a população excluída por envelhecimento e isolamento e tem como foco o espaço e o lugar praticado e vivido" para "recuperar e produzir memória através da construção de um olhar sobre e a partir do património humano".

O projeto `Topofilias` está, por sua vez, incluído no Transforma - Programa para uma Cultura Inclusiva do Alentejo Central, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).

Esta é a primeira de cinco exposições fotográficas do `Topofilias`, as quais vão ser apresentadas, até dezembro deste ano, nos respetivos concelhos, culminando um projeto que foi iniciado em julho de 2020.