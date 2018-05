Projeto de Pedro Frade é finalista a prémio europeu de jovens talentos da arquitetura

Lusa24 Mai, 2018, 17:28 | Cultura

Onze projetos de jovens arquitetos portugueses estavam na corrida ao Young Talent Architecture Award 2018, que recebeu este ano 334 candidaturas de 32 países, de acordo com a organização do galardão promovido pela Fundação Mies van der Rohe e pela Creative.

O projeto de Pedro Frade ficou na lista dos 12 finalistas que concorrem ao prémio, com a maioria dos candidatos oriundos de Itália, Estanha, Alemanha e China, num total de 451 estudantes de 118 escolas de arquitetura.

Os restantes finalistas selecionados são "Confluence", de Joshua Penk (Reino Unido), "Neue Bau Akademie Berlin - a club for the former & future architecture", de Hendrik Brinkmann (Alemanha), "May I use the front/backdoor?", de Nele Bergmans (Bélgica), "Rhizome", de Arianna Fornasiero e Paolo Turconi (Holanda), "The Bank of England: a dialectical project", de Loed Stolte (Holanda).

Também ficaram incluídos na lista de finalistas "The Citadel of Tides", de Marie Moors (Bélgica), "Deplorable Framework", de Matthew Gregorowski (Reino Unido), "Last Landscape", de Simone Marchetti, Sofia Paoli, Beatrice Maria Rogantini Picco (Itália), "Perdido-P.R.U.S. of Madrid", de Julio Gotor Valcárcel, (Espanha), "The Fallen Monuments of Egerkingen", de Eva Lanter (Suíça), e "Ceramics - Design of a factory", de Sina Pauline Riedlinger, e Franziska Käuferle (Alemanha).

De Portugal, os 11 projetos que concorriam eram provenientes de quatro escolas de Lisboa e do Porto.

O Young Talent Architecture Award (YTAA) está entre os 12 eventos paralelos da 16.ª exposição internacional de arquitetura intitulada "Freespace", com curadoria de Yvonne Farrell e Shelley McNamara e organizada pela Bienal de Veneza, que abre ao público no sábado.

O júri do prémio foi composto pelos arquitetos e investigadores Salomon Frausto, Martina Bauer, Ana Betancour, Matilde Cassani, e Rainer Mahlamäki, que irão selecionar quatro vencedores.

A cerimónia de atribuição dos prémios tem lugar no dia 20 de setembro.