Projeto do Teatro da Cidade mostra a poesia de Ruy Belo em Viseu

Lusa29 Abr, 2019, 13:40 | Cultura

"Viseu - e o interior - também pode ser uma boa opção de trabalho artístico e criativo, uma boa opção cultural", assumiu Guilherme Gomes, que é natural desta cidade, mas que se tornou um dos fundadores do Teatro da Cidade, em Lisboa, em 2015.

É este elo à cidade que onde nasceu, que o levou à criação do projeto Creta - Laboratório de Criação Teatral, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Viseu, e apresenta no próximo domingo a primeira atividade: um recital de poesia de Ruy Belo.

"Ruy Belo acaba por nos dar o mote, através da sua poesia, para o projeto todo; o Creta acaba por ser um projeto que permite o esclarecimento, a iluminação de algumas ideias que nos permitem conhecer um bocadinho melhor a nós próprios", explicou à Lusa.

Guilherme Gomes não esconde a "afinidade muito grande" que tem com a poesia do escritor, o que tornou a escolha mais "simples e óbvia" para o arranque do projeto do Teatro da Cidade em Viseu.

"Isto é o início, a ideia de princípio e princípio enquanto essência, e o Ruy Belo, na essência da sua poesia, tem uma série de ideias que me interessam muito explorar enquanto criador e enquanto programador, neste caso do Creta", explicou.

Guilherme Gomes e Sofia Moura darão voz, todos os domingos de maio, a partir das 16:00, no Museu Almeida Moreira, em Viseu, à poesia de Ruy Belo, que "obriga a pensar e refletir sobre a individualidade" e sobre a questão grega: quem é que nós somos?".

Ainda em maio, no fim de semana do dia 18, o Creta tem programado uma oficina de criação com "uma costureira local, para se saber como se faz um vestido" e, segundo disse, "é aberto a todos os criadores e interessados em criação artística, para aprenderem ou desenvolverem outras formas de criar" roupa para o teatro.

Este projeto do Teatro da Cidade, que começa agora a desenvolver atividades em Viseu, já tem agendados para junho uma oficina de produção e uma `master classe` sobre encenação, da responsabilidade de Luís Miguel Cintra.

Ao longo do ano, adiantou Guilherme Gomes, este Laboratório de Criação Teatral irá também dinamizar outras oficinas ligadas ao teatro, tertúlias e acolher e criar espetáculos na cidade de Viseu.

"E, uma vez por mês, vamos dinamizar um clube de leitura de peças de teatro para criar o gosto ou incentivar as pessoas, nomeadamente o público infantojuvenil, para o teatro", acrescentou o mentor.

Guilherme Gomes não escondeu o desejo de "talvez, no futuro, criar em Viseu algumas raízes do Teatro da Cidade".

Afinal, para este viseense, "é possível criar fora dos grandes centros urbanos", e o projeto Creta "pode ser um bom início de trabalho com outros atores e produtores".

No ano passado, Guilherme Gomes, através do Teatro da Cidade, escreveu e encenou, para os Primeiros Sintomas, em Lisboa, uma peça inspirada na canção "Famous blue raincoat", de Leonard Coen, e nos "Fragmentos de um Discurso Amoroso", de Roland Barthes, "Que Boa Ideia Irmos para As Montanhas", em que pensou uma vida em casal.

A peça deu ao ator e encenador o Prémio Autor de Melhor Texto Português.

Em 2015, Guilherme Gomes, então recém-formado da Escola Superior de Teatro e Cinema, foi escolhido por Luís Miguel Cintra para protagonizar a sua encenação de "Hamlet", de Shakespeare, na tradução de Sophia de Mello Breyner Andresen, um dos últimos espetáculos estreados pelo Teatro da Cornucópia.

Na despedida da peça, em Lisboa, em outubro de 2015, que também foi a despedida oficial de Luís Miguel Cintra dos palcos, como ator - embora ainda fosse atuar a Almada -, a pouco mais de um ano do fecho da companhia, o encenador destacou o desempenho do protagonista e o seu domínio da linguagem poética, afirmando a alegria e a confiança com que apresentava ali, ao público, Guilherme Gomes, "um novo grande ator".