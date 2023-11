Projeto em Coimbra que leva a experiência do cinema aos mais novos está em risco

O "Crianças em Ação", que começou como projeto-piloto em 2021, mostra na quinta-feira, numa exposição na Casa da Esquina, entidade que coordena a iniciativa, os resultados conseguidos no ano letivo 2022/2023 com 15 turmas do concelho de Coimbra, que puderam conhecer um pouco melhor o universo cinematográfico.

O projeto, que conta com cada vez mais pedidos por parte de escolas, "está em risco de não continuar" face à falta de garantia de apoio da Câmara de Coimbra, disse à agência Lusa a coordenadora da iniciativa, Sara Seabra.

"Este ano letivo, avançámos com um orçamento para 20 turmas, o que são mais ou menos 400 crianças", pedindo ao município um apoio de 15 mil euros para apoiar o projeto.

Segundo Sara Seabra, do município não têm ouvido nada "a não ser elogios e vontade de continuar", mas falta a garantia de financiamento para que o projeto possa continuar.

"Compreendemos toda a lógica financeira das organizações, que funciona em anos civis e estamos a trabalhar em anos letivos, mas é possível planear", referiu.

Segundo Sara Seabra, o projeto contempla quatro oficinas dadas a cada turma, três delas de hora e meia e uma última de um dia inteiro.

"Colocamos as crianças em contacto com a história e a estética dos primórdios do cinema. Há oficina em que mexem em película de filmes, pegam nos fotogramas, pintam-nos, reprojetam. É um conjunto de atividades com um impacto sensorial e estético forte nas crianças", salientou a responsável, que admitiu esperar que esta abordagem inicial deixe "a sementinha do gosto pelo cinema plantada e enraizada".

Na quarta oficina, que decorre durante um dia inteiro, as crianças fazem "um exercício fílmico", em que animam bonecos articulados, gravam a sonoplastia e, da parte da tarde, colam o som com a imagem.

Em 2022/2023, as dez novas turmas fizeram as três primeiras oficinas e as cinco do projeto-piloto fizeram a quarta oficina.

Na quinta-feira, os resultados do trabalho realizado vão ser apresentados.

"O objetivo seria chegar às 20 turmas", vincou.

A agência Lusa procurou obter esclarecimentos junto da Câmara Municipal de Coimbra, mas não obteve resposta.