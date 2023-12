Projeto em Vila Nova de Poiares permite que turistas sejam pastores por um dia

A iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, que gere um rebanho de cabras sapadoras, recebeu agora a certificação do Turismo de Portugal dando "luz verde" ao projeto de promoção turística, anunciou hoje aquele município do distrito de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O projeto estava só pendente da autorização da Turismo de Portugal para poder arrancar e passar a oferecer a experiência de se ser "pastor por um dia".

"Um dia com o Pastor", que implica inscrição prévia, permite a qualquer pessoa, individualmente, em grupo ou em família, "acompanhar o maneio de um rebanho de cabras, no seu habitat natural, como se fosse um verdadeiro pastor", sublinhou.

A iniciativa contempla a visita às instalações do Capril da Serra, instalado na Serra do Bidoeiro, em Vila Nova de Poiares, e informação sobre as características e hábitos de vida das cabras que ali habitam, aclarou.

"Depois de contextualizados e ambientados, é altura de ir para o terreno e acompanhar o rebanho nas ações de pastoreio, pelos trilhos existentes na serra", explicou a Câmara de Vila Nova de Poiares.

O objetivo do projeto passa por "divulgar e dar a conhecer o projeto e potencial do Capril da Serra, onde, para além de viverem a experiência de ser pastor, podem perceber o importante papel que estes animais desempenham em matéria de defesa e proteção ambiental, agindo como autênticas `cabras sapadoras`, na limpeza das matas e florestas".

A atividade pode ser realizada todos os dias, desde que as condições meteorológicas o permitam.

A inscrição prévia deve ser feita através dos contactos diretos da Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, através de telefone (239421513), ou e-mail (jfsaomiguelpoiares@hotmail.com).