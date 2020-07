Projeto Estação Minhoca leva público escolhido por sorteio a 10 miniconcertos em Lisboa

Segundo comunicado da organização, o projeto, a cargo da UNHA -- Auxiliar Musical, vai começar no dia 07 de setembro, com Te Voy a Matar, seguindo-se Batida DJ, Octa Push, Scúru Fitchádu, Nerve, Aurora Pinho, Maria do Mar, Cancro, Cigarra e Miguel Torga.

Com o apoio do Fundo de Emergência Social para a Cultura, da Câmara Municipal de Lisboa, o projeto pretende "oferecer uma oportunidade a músicos independentes de, em tão difíceis tempos, poder apresentar os seus trabalhos ao vivo".

Os locais dos concertos não serão revelados a não ser aos espectadores escolhidos nas redes sociais, para "evitar uma desproporcional aglomeração de pessoas", seguindo assim as regras da Direção-Geral da Saúde.

No comunicado, Eduardo Morais, da UNHA, refere que o apoio da autarquia fez com que sentissem que "um setor musical independente da cidade e alguns dos seus espaços culturais mais autónomos não foram totalmente ignorados numa época tão particularmente instável".

Os concertos vão ser transmitidos `online` pela Rimas & Batidas.