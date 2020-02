Projeto europeu na Mealhada quer levar educação artística a todos os níveis de ensino

O projeto, promovido no âmbito do programa Erasmus+ e designado ArtCamp, envolve alunos da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (Mealhada), IES Ibarrekolanda BHI (Bilbau, Espanha) e Liceo Classico Linguistico Manzoni, de Milão, Itália, que, no final dos trabalhos em curso, irão dirigir aos respetivos Governos e à Comissão Europeia uma carta de recomendações, na qual propõem formas de incluir as artes na educação.

Em declarações à agência Lusa, Cláudio Pires, coordenador da iniciativa, disse que os alunos dos três estabelecimentos de ensino "estão, há um ano e meio, a fazer um levantamento do ensino artístico que existe" em cada um dos três contextos sociais onde estão inseridos, nos seus países de origem.

"Tentaram saber o que é feito e a que é que os jovens têm acesso. E esta semana estão reunidos [na Mealhada] a partilhar o conhecimento adquirido, para proporem soluções sobre o que acham que deveria existir", explicou.

Segundo Cláudio Pires, o projeto foi desenvolvido em resposta à seguinte questão: "se temos Educação Física e bem em todos os níveis de ensino, porque não poderemos ter expressões artísticas como acontece no primeiro ciclo [de estudos], em que há atividades musicais e de expressão plástica consideradas fundamentais para desenvolver as competências de comunicação das crianças".

"O que perguntamos é porque é que isso [a educação artística] não pode ser prolongado a todos os níveis de ensino", enfatizou.

O ArtCamp, que inclui ainda a Associação Escolíadas, sediada na Mealhada, e a associação italiana Specchio Magico, tem previsto para quinta-feira, pelas 21:30, no Cineteatro Municipal Messias, um espetáculo que reúne criações artísticas pluridisciplinares "de teatro música e dança" das três escolas participantes, "meia hora por escola", indicou Cláudio Pires.

Segundo uma nota dos promotores, os trabalhos apresentados foram criados especialmente para o projeto "e partem da pesquisa da herança cultural em cada escola". O espetáculo, com entrada livre, mas sujeito à lotação da sala, terá o inglês como idioma predominante.

Na sexta-feira, a partir das 14:30, decorre no mesmo local o I Fórum para as Artes na Educação, encontro que reunirá, para além dos participantes no projeto, decisores políticos e representantes governamentais, entre os quais elementos da Direção geral das Artes, Direção Regional de Educação ou os embaixadores de Espanha e Itália em Portugal, entre outros.

O encontro, que pretende destacar "a importância da inclusão das artes nos sistemas de ensino", será, segundo Cláudio Pires, mais um momento de recolha e partilha de informação por parte dos alunos das três escolas, tendo em vista a elaboração da carta europeia de recomendações.

"Com esta informação toda terão de redigir a Carta e nela demonstrarem aquilo que entendem que devem ser as boas práticas para a inclusão da educação artística nas escolas", frisou o responsável.