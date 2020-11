Projeto liderado pela Binaural Nodar vence Grande Prémio Europa Nostra

Além da Rede Tramontana III, que junta organizações de Portugal, Espanha, França, Itália e Polónia, o Grande Prémio Europeu do Património Cultural/Europa Nostra 2020 distinguiu também a reabilitação da Basílica de Santa Maria di Collemaggio, em Aquila, Itália, e a exposição "Auschwitz. Não há muito tempo. Não muito longe", um projeto polaco-espanhol que assinalou o 75.º aniversário da libertação do maior campo de concentração nazi.

As escolhas foram feitas entre as 21 "realizações exemplares", de 15 países europeus, que em maio receberam o Prémio Europa Nostra.

O Prémio Escolha do Público foi para o projeto de educação e sensibilização "Ambulância para os Monumentos", da Roménia, que salvou centenas de edifícios classificados do país, através de uma rede de organizações ativas na área do património.

Nesta votação `online` participaram "de mais de 12.000 cidadãos de toda a Europa", segundo comunicado hoje divulgado pelo Centro Nacional de Cultura, que em Portugal representa a organização Europa Nostra.

O projeto Rede Tramontana III, apoiado pelo programa Europa Criativa Cultura, em 2017, tem por objetivo a preservação de arquivos da memória de zonas europeias de montanha, de carater rural, e tinha sido distinguido na categoria Investigação.

Em maio, quando venceu o Prémio Europa Nostra, ficando candidata ao Grande Prémio, a associação Binaural, que lidera o projeto Rede Tramontana III, disse à agência Lusa que a distinção vinha "dar força" ao trabalho de permanência dos vários parceiros em territórios rurais.

Sobre este projeto a Europa Nostra realçou que "as comunidades rurais montanhosas em toda a Europa têm um património cultural - tangível e intangível - extremamente rico e diversificado". "A natureza transfronteiriça e cooperativa do projeto Rede Tramontana III é um forte exemplo da importância da pesquisa como motor para equipar essas comunidades com as ferramentas necessárias para preservar e celebrar o seu património", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O coordenador da Binaural Nodar, Luís Costa, por seu lado, afirmou que o Prémio os ajudou "a perceber que as pequenas organizações que se dedicam ao património cultural rural, e que trabalham em colaboração à escala europeia, podem produzir resultados relevantes e de elevado impacto", de acordo com o comunicado hoje divulgado.

Em 2018, este projeto foi distinguido pela Comissão Europeia como "Caso de Sucesso", no contexto do Ano Europeu do Património Cultural.

Para a Comissária Europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, a búlgara Mariya Gabriel, "os vencedores de 2020 dos Prémios Europeus do Património Cultural/Prémios Europa Nostra representam o que a Europa defende: criatividade, resiliência, inovação, solidariedade, talento e dedicação".

"Isso deixa-me orgulhosa - como Comissária Europeia e como cidadã europeia. Agradeço sinceramente a cada um deles por demonstrar, uma vez mais, que o património cultural partilhado da Europa não faz só parte do nosso passado, mas é também um valioso recurso para enfrentar os desafios do presente e garantir um futuro melhor para todos. Com o seu trabalho, os vencedores do prémio ilustram o imenso potencial do património cultural para a recuperação socioeconómica da Europa após a pandemia", disse Mariya Gabriel.

A cerimónia de divulgação do Grande Prémio Europeu do Património Cultural/Europa Nostra 2020 realizou-se hoje, num modelo virtual, o que aconteceu pela primeira vez, devido às medidas de proteção contra a covid-19.

Este encontro virtual juntou profissionais, voluntários e "apoiantes do património de toda a Europa", a dirigentes europeus.

Para o presidente executivo da Europa Nostra, Hermann Parzinger, esta cerimónia virtual "provou que a excelência, o compromisso e a perseverança não conhecem limites no mundo do património".

"É exatamente isso que os 21 premiados [com o Prémio Europa Nostra anunciados em maio último] representam. São histórias de excecionais habilidades e trabalho em equipa, dedicação incansável e ação ousada".

Em maio, os Prémios Europa Nostra, além dos vencedores do Grande Prémio, contemplaram, na categoria Conservação, o projeto sobre os epitáfios artísticos da igreja da Universidade de Leipzig, na Alemanha, os jardins e o pavilhão do palácio do pintor Rubens, em Antuérpia, na Bélgica, o Arsenal de Hvars, na Croácia, e os vinhedos e as respetivas caves em Burgos, Espanha.

Na categoria Conservação foram também distinguidos a LocHal, Biblioteca Pública de Tilburgo, que resultou da renovação de uma antiga estação ferroviária, nos Países Baixos, o Museu de Belas Artes de Budapeste, na Hungria, a Basílica de Santa Maria de Collemaggio, em Aquila, na região de Abruzos, em Itália, e a ponte de ferro de Shropshire, no Reino Unido.

Na categoria Serviço Dedicado ao Património foi distinguido o curador Don Duco, do Museu de Cachimbos, de Amesterdão, autor de vários ensaios sobre a história do fumo.

Na categoria Educação, Formação e Sensibilização foram distinguidos seis projetos: a digitalização e disponibilização `online` do Arquivo de Arolsen, na Alemanha, uma exposição sobre "A vida Secreta do Palácio Gödölö", antiga residência régia, na Hungria, e a Uccu - Roma Informal Educational Foundation, também na Hungria, que visa a integração da população cigana, em particular os mais jovens, capacitando-os a construir um movimento de diálogo e troca, num projeto intercultural, diante da crescente desconfiança e polarização entre as sociedades, como se lê no seu sítio na Internet.

Nesta mesma categoria foram ainda distinguidos a exposição "Auschwitz. Not long ago. Not far away", no Museu da Herança Judaica, em Auschwitz, na Polónia, um projeto hispano-polaco, já mostrado em Madrid e em Nova Iorque, o projeto checo "Cross-border Collaborattion for European Classical Music" e ainda o projeto "A Ambulância", liderado pela Associação Monumentum, para a intervenção de urgência em património edificado degradado na Transilvânia, na Roménia.

Foram também contemplados projetos de entidades sediadas em países europeus que não participam no programa Europa Criativa, na área da Conservação: a Fundação Manor Farm de Bois de Chêne e a biblioteca de Genebra Société de Lecture, ambas na Suíça, e o projeto Safeguarding Archaeological Assets of Turkey, que visa aumentar o conhecimento, a capacidade e a conscientização sobre a proteção dos bens arqueológicos do país.