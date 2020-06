Projeto que lança Macau como sede da "Hollywood do Oriente" é "uma oportunidade"

O projeto foi anunciado em Langfang, China, e é copatrocinado por mais de 100 artistas da indústria chinesa de entretenimento do cinema e da televisão, entre eles o ator Jackie Chan.

O objetivo é seguir o modelo norte-americano de Hollywood e indiano de Bollywood, desta feita para reforçar a competitividade internacional daquele que é "o segundo maior mercado de filmes do mundo", a China, anunciou o líder do grupo que quer liderar o investimento, Wang Haige.

O projeto, `batizado` de Mollywood, será "incorporado a outro `cluster` da indústria cultural com o valor de centenas de mil milhões de dólares no futuro para o desenvolvimento diversificado de Macau", pode ler-se numa nota publicada na Business Wire, uma empresa norte-americana que opera no negócio de distribuição de informação comercial.

"É uma oportunidade para a atividade cinematográfica em Macau, que ainda não é uma indústria, mas tudo depende da dimensão", salientou o economista José Sales Marques, em declarações à Lusa.

"Pode ser uma oportunidade para desenvolver parte da indústria criativa, embora do ponto de vista artístico, ao nível de recursos humanos, Macau não seja suficiente", frisou outro economista, Albano Martins, que lembrou o facto de o território "ser muito atrativo do ponto de vista fiscal".

Afinal, explicou, "é inteligente as empresas chinesas sediarem-se em Macau, porque o investimento externo fica protegido das flutuações cambiais na China".

Uma das maiores dúvidas, avançaram, prende-se com o local onde será feito o registo empresarial do projeto. No comunicado, indica-se que a empresa está registada em Hengqin, na vizinha cidade chinesa de Zhuhai, um local para o qual Macau, com apenas 30 quilómetros quadrados, tem planos de expansão de serviços, residenciais e ligados ao turismo, já validados por Pequim.

Contudo, alertam os economistas, o investimento realizado na chamada Ilha da Montanha não irá contar para o Produto Interno Bruto (PIB) de Macau.

Ou seja, "uma indústria que é colocada em Zhuhai não conta para o PIB de Macau, a não ser a longo prazo, se os fluxos financeiros regressarem", explicou José Sales Marques.

"Se se tratar de um mero escritório ou representação, sem registo em Macau, não vai entrar para o PIB", reforçou Albano Martins.

O Presidente do Mollywood Group, Wang Haige, sublinhou que o facto de a empresa estar registada em Hengqin e fixar a sua sede internacional em Macau lhe permite beneficiar das "vantagens de recursos dos dois locais, tanto para o mercado doméstico quanto para o mercado internacional".

Por outro lado, afirmou que o projeto abrange campos como produção e distribuição de filmes e televisão, indústria da música, inteligência artificial, `marketing` e publicidade de entretenimento, `e-commerce`, exposições criativas, entretenimento de moda e formação de talentos.