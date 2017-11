Projeto quer Arte Contemporânea nas serras da Estrela, Açor, Gardunha, Malcata e Gata

Lusa09 Nov, 2017, 17:02 | Cultura

"Este é um projeto que terá três eixos fundamentais, nomeadamente o de encontrar as melhores formas de tirar proveito dos recursos endógenos/agricultura e biodiversidade, o de se afirmar como um instrumento de reflexão sobre a arte em interligação com os territórios e também o de criar uma Rota de Arte Contemporânea que se afirme como um fator de atração turística para as regiões abrangidas", referiu à agência Lusa o professor e artista visual Carlos Casteleira, que idealizou este projeto juntamente com a silvicultora Manuela Fonseca.

Segundo especificou, o plano para a criação da Rota de Arte Contemporânea passa por convidar artistas de renome nacional e internacional para conhecerem, pensarem e criarem nas e para as referidas montanhas.

As obras criadas ficam nos locais e devem afirmar-se como mais um ponto de interesse destes territórios, constituindo-se como fonte de aproveitamento dos recursos e de criação de riqueza para os que ali vivem.

A viver e a trabalhar em França (é professor numa escola de arte), Carlos Casteleira tem raízes na Beira Interior e foi por isso mesmo que escolheu aquela zona para iniciar o projeto que também deverá apostar na beneficiação e melhoramento de uma estrutura física já existente para que esta se transforme num epicentro da atração turística, ou seja, numa espécie de ponto de partida da Rota de Arte.

Este responsável lembra que há pelo mundo exemplos de sucesso, sendo que alguns vão ser dados a conhecer durante as "Jornadas PES - Arte Contemporânea, Agricultura e Biodiversidade/Interação entre o homem e os espaços em territórios de montanha", que vão reunir especialistas de diferentes áreas profissionais e artísticas no Fundão, distrito de Castelo Branco.

Com um programa composto por conferências, mesas redondas, palestras, conversas e visitas, estas jornadas propõem uma reflexão sobre o papel que a arte contemporânea pode ter no desenvolvimento regional.

Pierre Paliard (historiador de arte), Jaime Izquierdo Vallina (geólogo e escritor), Nadine Gomez (Museu Gassendi) e Bruno Navarro (Fundação Côa Parque) são alguns dos convidados.

Destaque ainda para a inauguração da exposição "Pirilampos", que estará patente no "Espaço Pontes" e que apresenta fotografias que retratam a intervenção realizada por Erik Samakh na Quinta da Lageosa, no Vale do Rossim, na Barragem de Santa Luzia e na nascente do Rio Côa.

Em termos genéricos, o artista criou dispositivos de luz, que carregam através da energia solar e que brilham, acendendo e apagando como um pirilampo.

O programa completo das jornadas pode ser consultado na página da internet com o endereço: https://projetoentreserras.wordpress.com.

O "Projeto Entre Serras" conta com financiamento de cerca de 30 mil euros aprovado no âmbito do PROVERE - Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos.