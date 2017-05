Projeto "Sons da Montanha" cria arquivo sonoro dos locais de Miguel Torga

Lusa 16 Mai, 2017, 12:04 | Cultura

O projeto da autoria de Luís Antero foi produzido para o Espaço Miguel Torga, localizado em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, e visa homenagear o poeta e escritor.

O objetivo foi, segundo um comunicado divulgado pela Câmara de Sabrosa, gravar para memória futura "o bucolismo que ainda existe e persiste em São Martinho de Anta, mas igualmente os sons do presente e do quotidiano daquela que é a terra natal do autor do livro `Contos da Montanha`".

Este arquivo sonoro permanente vai ficar alojado `online` e fisicamente, no Espaço Miguel Torga, e ficará disponível a todos os visitantes.

Os sons gravados agrupam-se em duas temáticas, o natural e o social.

Como exemplo de sons do natural está a água, o vento, a chuva, a trovoada, aves ou animais.

Nos sons de temática social encontram-se trabalhos agrícolas e de pecuária, pastores, histórias de vida, relatos, cancioneiro, património acústico religioso (sino, relógio da igreja, orações populares), antigas e atuais profissões, dialetos, sons do quotidiano da aldeia, e ainda os percursos de Miguel Torga.

A apresentação do projeto será feita em formato de "concerto de olhos vendados", em que o público será convidado, através da imaginação, a visitar os locais mais importantes da vida e da obra de Miguel Torga, bem como os cantos e recantos da sua aldeia natal, São Martinho de Anta.

Este projeto tem por objetivo ser uma homenagem do Espaço Miguel Torga à obra do escritor e a "todas as gerações que marcaram a história desta localidade, e do seu património cultural imaterial".

Miguel Torga, cujo nome de batismo era Adolfo Correia da Rocha, nasceu a 12 de agosto de 1907, em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, e morreu a 17 de janeiro de 1995, em Coimbra.

Torga inspirou-se na sua aldeia e nas paisagens do Douro para criar muitas das suas obras, desde os poemas, os contos ou os romances, como a "Criação do Mundo", "Bichos", "Contos da Montanha" e "Vindima".