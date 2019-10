Protocolo de mecenato prevê meio milhão de euros para digitalizar "Arquivo da Inquisição"

O protocolo que visa "recuperar, digitalizar e disponibilizar" documentação referente ao tema do judaísmo e ao chamado "Arquivo da Inquisição" desdobrar-se-á em três fases, num período de "três a quatro anos", disse à agência Lusa fonte da Torre do Tombo, acrescentando que em foco estão em particular os fundos documentais das Inquisições de Évora e Coimbra, mas também o de Lisboa.

"Na primeira fase contamos disponibilizar 400.000 imagens digitais, que ficarão acessíveis a toda comunidade", segundo fonte da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

Este protocolo permitirá um melhor conhecimento, a toda a comunidade, do chamado "Arquivo da Inquisição" de Portugal, muito procurado por investigadores de nacionalidade portuguesa e estrangeira, maioritariamente provenientes das comunidades científicas israelita, norte-americana, brasileira, espanhola e neerlandesa.

Em comunicado a DGLAB esclarece que este protocolo define "uma primeira base de cooperação para recuperar, digitalizar e disponibilizar uma parcela substancial do património arquivístico português referente ao tema do judaísmo, que se encontra à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, designadamente no fundo documental do Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido por `Arquivo da Inquisição`".

O embaixador de Israel em Lisboa, Raphael Gamzou, assinou o protocolo "em representação de mecenas conhecedores da História dos judeus em Portugal".

A Inquisição foi instituída em Portugal em 1515, pelo rei Manuel I, e o seu objetivo era perseguir e punir, inclusive com pena de morte, nomeadamente nos autos-de-fé, todos os que se afastassem da conduta católica, principalmente judeus.

Todavia, só no reinado seguinte, de João III, a Inquisição começou, de facto, a funcionar em Portugal e em todos os seus domínios.

Sob o lema "misericórdia e justiça", a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, só foi abolida em Portugal após a Revolução Liberal de 1820, por um decreto de março de 1821 do governo da Junta Provisional, embora tenha perdido influência ao longo do século XVIII, com a emergência e afirmação do Iluminismo e a influência de Sebastião José de Carvalho e Mello, marquês de Pombal.