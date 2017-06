Partilhar o artigo PSP/Braga informa que é proibido lançar balões de ar quente no S. João Imprimir o artigo PSP/Braga informa que é proibido lançar balões de ar quente no S. João Enviar por email o artigo PSP/Braga informa que é proibido lançar balões de ar quente no S. João Aumentar a fonte do artigo PSP/Braga informa que é proibido lançar balões de ar quente no S. João Diminuir a fonte do artigo PSP/Braga informa que é proibido lançar balões de ar quente no S. João Ouvir o artigo PSP/Braga informa que é proibido lançar balões de ar quente no S. João

Tópicos:

Festas S, Floresta,