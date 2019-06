Publicação de "Despachos", de Michael Herr, recupera testemunho da Guerra do Vietname

Lusa21 Jun, 2019, 18:33 | Cultura

"Fui cobrir a guerra e a guerra cobriu-me a mim", escreveu o norte-americano Michael Herr, que, em novembro de 1967, com 27 anos, aterrou em Saigão para fazer a cobertura do conflito que abalou os Estados Unidos até aos alicerces.

Uma década depois, Michael Herr publicou "Despachos", "um dos testemunhos mais intensos acerca da Guerra do Vietname" e um livro que mergulha o leitor "em episódios de uma extraordinária violência", fazendo-o sentir-se "cuspido para o âmago do turbilhão, de Khe Sanh ao delta do Mekong, ao som de Jimi Hendrix e da explosão de granadas de morteiro", descreve a Antígona, na apresentação da obra.

Nesta obra transparece, "com frieza e lucidez, o retrato das pulsões mais íntimas do combatente", afirma a editora, descrevendo Michael Herr como um "escritor implacável", que diz sempre "o que não queremos ouvir" e "confronta-nos com os nossos fantasmas".

"Pondo a nu a dimensão absurda e monstruosa do espírito belicista, `Despachos` denuncia a incompreensão e o ressentimento norte-americanos perante o inconquistável", acrescenta a editora, que faz o lançamento da obra hoje, ao final da tarde, na Cinemateca Portuguesa.

A apresentação do livro será feita pelo tradutor, Paulo Faria, e por Rui Catalão, e haverá leitura de excertos por Tiago Gomes.

Antes do lançamento vai ser projetado o filme "First Kill", de Coco Schrijber, um documentário holandês de 2001 que gira em torno da psicologia da guerra, com entrevistas a Michael Herr e vários veteranos do Vietname.

Crítico de cinema e jornalista, Michael Herr (1940-2016) trocou Nova Iorque por Saigão, em 1967, para cobrir a Guerra do Vietname como correspondente da revista Esquire.

Embrenhou-se no terreno durante mais de um ano, acompanhou as tropas norte-americanas e viveu os momentos mais aterradores da guerra, entre os quais a Ofensiva do Tet e, no Inverno de 1968, o cerco de Khe Sanh.

Inscreveu o seu nome na história do novo jornalismo, ao exorcizar em "Despachos" toda a loucura e violência do conflito que mais marcou o imaginário contemporâneo.

A sua prosa revolucionou o jornalismo de guerra, esbatendo as fronteiras entre reportagem e literatura, e a ela se renderam Hunter S. Thompson e William S. Burroughs.

Foi coargumentista dos filmes "Apocalypse Now" (1979), de Francis Ford Coppola, e "Nascido para Matar" (1987), de Stanley Kubrick.