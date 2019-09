Quadro de Banksy que substitui deputados por chimpazés vai a leilão

RTP16 Set, 2019, 17:38 | Cultura

“Independentemente da sua posição no debate sobre o Brexit, não há dúvida de que este trabalho é mais pertinente do que nunca”, disse o leiloeiro Sotheby's.



Pintado há 10 anos, muito antes de existir a possibilidade de o Reino Unido sair da União Europeia, o famoso quadro do artista anónimo onde os deputados britânicos são substituídos por chimpanzés faz agora eco do panorama político atual.



Intitulada “Devolved Parliament”, a obra foi inicialmente exposta no museu de Bristol, atraindo desde logo mais de 300 mil pessoas, para se tornar numa das exposições mais visitadas do mundo.



Seria depois comprada por um colecionador privado, que a emprestou ao mesmo museu para ser exposta a 29 de março deste ano, a primeira data apontada para a saída da Grã-Bretanha.



Na altura, Banksy escreveu no Instagram: “Pintei isto há 10 anos. O Museu de Bristol exibiu-o novamente para assinalar o dia do Brexit. Podem rir-se agora, mas um dia ninguém estará no comando.”



Alex Branczik, da Sotheby's, disse que Banksy “destila as situações políticas mais complicadas da sociedade em apenas uma imagem enganosamente simples e facilmente partilhada nesta nossa era de redes sociais”.



O quadro vai ser novamente exposto no dia 28 de setembro, antes de seguir para leilão a 3 de outubro. A Sotherby’s estima que será vendido por um valor entre 1,5 a 2 milhões de libras.



O leilão acontecerá na mesma sala, onde, há um ano, a sua obra “Girl with Balloon” se autodestruiu quando o martelo desceu, sendo imediatamente rebatizada “Love is in the Bin”.