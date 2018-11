Quadro de Josefa De Óbidos cedido ao município pelo Novo Banco

Lusa06 Nov, 2018, 21:28 | Cultura

"Natureza morta com cesto de folares, flores e pano bordado", de Josefa de Óbidos, é o quadro que faz parte da coleção de pintura do Novo Banco e que será, na quinta-feira, cedido à Câmara de Óbidos, para o Museu Municipal, divulgou hoje o banco.

A obra "tem a particularidade de a assinatura da pintora ser somente `Óbidos`, ficando agora depositada nesta localidade", informou o banco num comunicado alusivo ao protocolo que irá ser assinado com a autarquia.

Josefa de Ayala Figueira (Sevilha, fevereiro de 1630 --- Óbidos, 22 de julho de 1684) ficou conhecida como Josefa de Óbidos, concelho onde viveu, com os seus pais, o pintor Baltazar Gomes Figueira e Catarina de Ayala Camacho Cabrera Romero.

Foi especialista na pintura de flores, frutas e objetos inanimados, tendo-se dedicado, além da pintura, à estampa, à gravura, à modelagem do barro, ao desenho de figurinos, de tecidos, de acessórios vários e a arranjos florais.

Aos 30 anos, com o consentimento do pai, obteve a emancipação e, com ela, a independência administrativa, a capacidade de negociar contratos com dioceses para a pintura de retábulos, além de passar a administrar rendas e propriedades, e de ter passado a gerir uma oficina de pintura, em Óbidos, na chamada Quinta da Capeleira, nos arredores da vila.

Em vários conventos e mosteiros do país encontram-se quadros cuja autoria lhe foi atribuída e, como retratista da família real portuguesa pintou os retratos da rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboia, esposa de D. Pedro II, e de sua filha, a princesa D. Isabel

A obra "Natureza Morta com Doces e Barros" foi, em abril de 2016, selecionada como uma das dez mais importantes obras artísticas de Portugal pelo projeto Europeana.

Com a assinatura deste protocolo aumentam para 19 as obras que, desde janeiro, foram cedidas pelo Novo Banco e colocadas em exposição permanente em 11 museus nacionais de cidades como Castelo Branco, Guarda, Guimarães, Caldas da Rainha, Figueiró dos Vinhos, Lisboa, Viseu, Torres Novas e Óbidos.