Quadro de Picasso "Mulher com Relógio" vendido em leilão por 130 ME

A pintura, de 1932, que retrata uma das companheiras e musas do artista espanhol, a pintora francesa Marie-Thérèse Walter, foi estimada em mais de 120 milhões de dólares (cerca de 112 milhões de euros), de acordo com a casa de leilões, mas alcançou os 139,3 milhões de dólares (cerca de 130 milhões de euros).

O quadro pertenceu à abastada nova-iorquina Emily Fisher Landau, que morreu este ano aos 102 anos, e cuja coleção de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko e Andy Warhol está a ser leiloada durante duas noites especiais, esta quarta-feira e hoje, na sede da Sotheby`s em Nova Iorque.

A pintura estava pendurada na sala de estar de Landau em Manhattan, revelou a Sotheby`s.

Só para esta coleção Landau, a casa de leilões, propriedade do bilionário francês e israelita Patrick Drahi, conta alcançar mais de 400 milhões de dólares (cerca de 373 milhões de euros).

Segundo Julian Dawes, chefe de vendas de arte impressionista e moderna da Sotheby`s, a pintura do mestre espanhol "é uma obra-prima em todas as suas dimensões (...), pintada em 1932, `annus mirabilis` (ano dos milagres) para Picasso".

Marie-Thérèse Walter foi a "musa de ouro" de Picasso, que conheceu em 1927 em Paris, quando era casado com a bailarina russo-ucraniana Olga Khokhlova.

Esta mesma Marie-Therese Walter foi pintada por Picasso em "Mulher Adormecida" (1934) e a pintura será leiloada hoje pela rival da Sotheby`s, a Christie`s, que espera alcançar entre 25 e 35 milhões de dólares (entre 23 e 32 milhões de euros).

Já em 2021, a Christie`s vendeu "Mulher sentada perto de uma janela (Marie-Thérèse)" por 103 milhões de dólares (cerca de 96 milhões de euros).

Outro Picasso de 1932 foi vendido por 106 milhões de dólares (cerca de 99 milhões de euros) pela Christie`s, em 2010.

A venda de quarta-feira à noite é a segunda mais cara para as obras de Picasso, com o artista agora a ter pelo menos seis pinturas avaliadas acima de 100 milhões de dólares.

O seu recorde absoluto é "Mulheres de Argel (Versão `O`)" com 179,4 milhões de dólares (cerca de 167 milhões de euros): este óleo sobre tela pintado em 1955 é a obra moderna mais cara alguma vez vendida em leilão.

À data da sua venda, a 11 de maio de 2015 na Christie`s de Nova Iorque, foi mesmo o recorde absoluto para um leilão de arte, já que foi superado pelo "Salvator Mundi" atribuído a Leonardo da Vinci, que alcançou 450 milhões de dólares (cerca de 420 milhões de euros), em 2017.

No contexto internacional de guerras na Ucrânia e no Médio Oriente e da inflação, o mercado de arte continua a mostrar excelente saúde: a temporada de outono em Nova Iorque para as principais casas de leilões Sotheby`s e Christie`s, que começou terça-feira e dura uma semana, deverá arrecadar milhares de milhões de euros em vendas.