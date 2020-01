Quarta edição do festival IndieJúnior começa hoje no Porto

O festival, que se estende até domingo, espalha-se pelo Teatro Municipal Rivoli, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Casa das Artes e Reitoria da Universidade do Porto, com sessões dedicadas a escolas e famílias, tendo como tema "Viagem".

"O festival nasceu por se querer criar experiências transformadoras que se estão a perder um bocadinho como a experiência de ver um filme em sala e de não o fazer em casa. E a viagem faz parte da experiência cinematográfica. Sempre que entramos numa sala de cinema sabemos que vamos fazer uma viagem que muitas vezes é inesquecível", descreveu, aquando da apresentação do evento, Mafalda Melo, da direção da IndieLisboa - Associação Cultural.

O IndieJúnior - Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto terá 50 filmes em competição, entre longas e curtas-metragens, ficções, documentários e animações, sendo que a seleção contou com a colaboração de alunos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e Escola Carolina Michaelis, do Porto, bem como da Escola Secundária de Almeida Garrett e EB 2, 3 de Vila D`Este, concelho de Vila Nova de Gaia, no âmbito da iniciativa Eu Programo em Festival de Cinema, organizada em parceria com o Programa Paralelo do Rivoli.

A edição deste ano também envolve projetos com o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Escola Artística Soares dos Reis, Escola Profissional do Centro Juvenil de Campanhã, Osmope e Escola Secundária de Arouca.

Além de conferências e oficinas, conversas com realizadores e debates, bem como a exposição "Ecos de Vigem" que poderá ser visitada na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, o programa conta com a rubrica "O Meu Primeiro Filme", na qual a `rapper` Beatriz Gosta, o diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, António Preto, e a realizadora Regina Pessoa foram convidados a escolher filmes, tendo selecionado, respetivamente, "O Clube dos Poetas Mortos", "E.T. O Extraterrestre" e "Quimera do Ouro".

O IndieJúnior deste ano fará uma viagem à obra do realizador Norman McLaren, descrito esta manhã pela diretora do festival, Irina Raimundo, como "precursor no cinema de animação, um experimentalista".

Outra das atividades destacadas esta manhã é o Cinema de Colo que, a 1 e 2 de fevereiro no auditório do Rivoli, terá várias sessões dedicadas a bebés com idade a partir dos três meses, porque, disse Irina Raimundo, "o colo é um transporte por excelência", logo está intimamente ligado "à viagem do cinema".

Já Mafalda Melo destacou o Cine-Concerto, sessão de encerramento, a 2 de fevereiro, também no Rivoli, e de entrada gratuita, como "um momento de improviso com assinatura da Porta-Jazz que vai musicar o filme `O Barco` de Buster Keaton".

"Esta é a maior edição de sempre, com o maior número de filmes de sempre. É completamente diferente do consumo normal de cinema com viagens no tempo, três longas-metragens, uma de ficção e duas de animação. Convidamos escolas e famílias. Queremos que venham com filhos, sobrinhos e amigos", disse Irina Raimundo.

As longas-metragens referidas são "Uma Colónia", a exibir na sexta-feira na Casa das Artes para maiores de 12 anos, "Jacob, Mimi e os Cães Falantes" e "A Extraordinária Viagem de Marrona", ambos no sábado no Rivoli para 8 e 10 anos.