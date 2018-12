Quase dois terços de visitantes nacionais do Museu Soares dos Reis são da região Norte

Lusa05 Dez, 2018, 16:39 | Cultura

De acordo com os principais resultados do estudo de públicos do museu, promovido pela Direção-Geral do Património Cultural numa parceria com o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, 47% dos visitantes do museu são portugueses, dos quais 62% residem na região Norte.

Um quarto dos públicos portugueses do mais antigo museu público de arte do país é da Área Metropolitana de Lisboa, enquanto um em cada dez tem origem na região Centro.

Já os públicos estrangeiros estão representados em 40 nacionalidades, "entre as quais se destaca com clareza a França (dois em cada cinco inquiridos estrangeiros)".

Em comparação aos restantes museus abrangidos pelo estudo de públicos, o visitante do Museu Nacional de Soares dos Reis é relativamente mais novo, mais escolarizado e "com maior predominância nas profissões de especialistas das atividades intelectuais e científicas".

"Sete em cada dez inquiridos informou-se previamente à visita ao MNSR, uma prática com maior prevalência entre os públicos estrangeiros (79%) do que entre os nacionais", realçam os autores do estudo nos principais resultados.

As motivações mais indicadas pelos inquiridos foram o interesse pelo museu (88%) e ver ou rever a exposição permanente (69%).

"A intenção de regresso ao MNSR para nova visita nos 12 meses subsequentes, manifestada por 39% dos públicos, é muito influenciada pela proximidade geográfica (pela positiva) e pela nacionalidade (pela negativa): 62% dos nacionais contra 18% dos estrangeiros manifestou essa intenção. O principal motivo de regresso ao Museu é a existência de novas exposições (69%), ao qual se segue rever ou completar a visita efetuada (48%)", realçam os autores.

O estudo de públicos abrange 14 museus sob alçada da DGPC e "visou a produção de informação atualizada e fiável sobre os públicos, para o conjunto e para cada um dos museus tutelados pela DGPC, num leque alargado de dimensões, promovendo assim o seu conhecimento e, por essa via, uma melhor resposta aos desafios que a relação dos museus com os públicos vem colocando".

O estudo do Museu Nacional de Soares dos Reis reuniu 908 questionários válidos entre os dias 03 de dezembro de 2014 e 02 de dezembro de 2015.