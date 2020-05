Quatro listas concorrem às eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos

De acordo com a mesma fonte, as comissões eleitorais nacional, regional norte e regional sul aceitaram e validaram quatro listas candidatas: a Lista A, com o lema "Uma Ordem Presente", a B, "A Ordem és tu", a C, "Isto só lá vai com todos", e a D, "Arquitetura Perto".

A Lista A, "Uma Ordem Presente", é encabeçada pelo arquiteto Daniel Fortuna do Couto, atual vice-presidente do conselho diretivo nacional; a lista B, "A Ordem és tu", é encabeçada pela arquiteta Cláudia Costa Santos, atual presidente do conselho diretivo da Secção Regional Norte da Ordem; a C, "Isto só lá vai com todos", pelo arquiteto Gonçalo Byrne; e, a D, "Arquitetura Perto", pela arquiteta Célia Gomes.

Neste processo eleitoral, as eleições da Ordem dos Arquitetos dizem respeito aos órgãos nacionais e regionais norte, centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores.

As letras de cada candidatura foram atribuídas por ordem sequencial e pela sua ordem de receção.

De acordo com a Ordem, aos associados vai ser recomendado o voto eletrónico, por causa da pandemia covid-19, entre as 12:00 de 17 de junho, e as 20:00 de 26 de junho próximo.

As eleições para os órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Arquitetos para o triénio 2020-2022, atualmente liderada pelo arquiteto José Manuel Pedreirinho, estavam marcadas para 15 de maio, mas, devido às restrições sanitárias, no contexto da atual pandemia de covid-19, foram adiadas para 26 de junho.