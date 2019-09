Quatro produções próprias entre os 27 espetáculos do Teatro São João até fevereiro

Lusa06 Set, 2019, 23:15 | Cultura

Ao todo, são 27 os espetáculos que passam pelo TNSJ, que hoje apresentou a programação, mas também pelos outros espaços com a mesma gestão, o Teatro Carlos Alberto e o Mosteiro de São Bento da Vitória, à entrada para um ano de 2020 em que se comemora o centenário do edifício do São João, do arquiteto Marques da Silva.

A programação assenta em quatro eixos: Revolução, Géneros, Margens e Viagem, e tem como principal novidade a estreia de uma peça em Cabo Verde, "Achadiço", em novembro, com encenação do novo diretor artístico, Nuno Cardoso, que substituiu Nuno Carinhas, mas destacou que este é ainda, até ao final de 2019, um trabalho "a duas vozes".

Cardoso assume, no mesmo mês, a encenação de "Bella Figura", de Yasmina Reza, que abre o Festival Mindelact, num regresso a este espetáculo por parte do teatro, também em solo cabo-verdiano, no âmbito de um protocolo hoje assinado entre esta instituição e os governos de Portugal e Cabo Verde.

Outro dos destaques da nova gestão, agora assumida por Nuno Cardoso, prende-se com a presença de produções internacionais, um total de seis, cinco delas em estreia nacional.

Três destes espetáculos chegam no âmbito do MEXE -- Encontro Internacional de Arte e Comunidade, no Teatro Carlos Alberto, com "Empty the Space", de Kuenda Productions (Uganda), "Synectikos", de Colectivo Lisarco (Espanha), e "Isto É Um Negro?", de EQuem ÉGosta (Brasil), de 19 a 21 de setembro.

Do Festival Internacional de Marionetas do Porto chega "Alma Nómada", uma estreia do espetáculo de Magali Chouinard, enquanto a Gob Squad traz, em janeiro do próximo ano, "Western Society".

A nova temporada 2019/2020, hoje apresentada com a presença da ministra da Cultura, Graça Fonseca, abre com a primeira produção própria, "A Morte de Danton", em que Nuno Cardoso encena pela primeira vez enquanto diretor artístico da instituição.

O espetáculo, embrenhado no "caos sangrento da Revolução Francesa", foi escrito pelo alemão Georg Büchner e estará em cena de 18 a 29 de setembro, com Albano Jerónimo como Georges Danton, figura histórica que morreu no tempo do Terror jacobino, após ter contribuído para a instituição da primeira República Francesa.

Segue-se outra estreia em novembro, com "Os Nossos Dias Poucos e Desalmados", numa encenação de João Cardoso a partir de Mark O`Rowe, dramaturgo irlandês que terá a ele dedicado um ciclo com cinco peças, traduzidas por Francisco Luís Parreira e apresentadas entre 21 de novembro e 04 de dezembro.

A Mala Voadora estreia-se na programação do TNSJ ao fim de 16 anos de existência com "Locker Room Talk", uma encenação de Jorge Andrade a partir do texto de Gary McNair, inserido também no festival Uma Família Inglesa, organizado pela companhia, a 04 e 05 de outubro no Mosteiro.

De 14 de novembro a 01 de dezembro, a temporada mais longa neste período, os Artistas Unidos apresentam "Vidas Íntimas", de Noël Coward, no TNSJ.

A Ao Cabo Teatro, companhia que tinha como diretor artístico Nuno Cardoso até à sua saída, leva ao São João "A Tragédia de Júlio César", de William Shakespeare, enquanto a companhia Cão Solteiro se volta a juntar ao cineasta André Godinho para "Could Be Worse: The Musical".

Outro destaque, já em 2020, é "Um Plano do Labirinto", de Francisco Luís Parreira e João Garcia Miguel, enquanto o Teatro Carlos Alberto recebe, de 06 a 09 de fevereiro do próximo ano, "U", a partir de "Ulisses", de Maria Alberta Menéres, com encenação de Joana Magalhães, e "O Dia do Juízo", de Ödön von Horváth, encenado por Cristina Carvalhal, no final do mês.

No plano editorial, e num ano em que o Centro de Documentação celebra 10 anos, a parceria do teatro com a editora Húmus terá uma nova coleção, "Empilhadora", na qual vão ser publicados textos e obras de natureza ensaística ou académica, com autores como Roger Grenier, Stanley Cavell e James Knowlson.